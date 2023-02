Slow Food: in Maremma l’assemblea regionale dell’associazione

Massa Marittima. Si è tenuta domenica 19 febbraio a Massa Marittima l’assemblea regionale di Slow Food Toscana. Un’assemblea particolarmente importante perché è stata convocata nell’ambito del percorso avviato da Slow Food per diventare Aps, Associazione di promozione sociale, un passaggio fondamentale per l’organizzazione, in quanto permetterà di usufruire delle opportunità del mondo del terzo settore.

L’assemblea

L’assemblea, alla quale hanno partecipato i delegati delle condotte di tutta la Toscana – e vista l’importanza dell’argomento anche la presidente nazionale di Slow Food Italia, Barbara Nappini – è stata poi seguita da un incontro formativo estremamente rilevante, incentrato sulle attività e sui progetti su cui si basa la politica di Slow Food: i Presìdi, i Mercati della Terra, gli Orti in Condotta ed i prodotti dell’Arca.

All’iniziativa sono intervenuti anche il sindaco di Massa Marittima, Marcello Giuntini, e la direttrice del Parco nazionale delle Colline Metallifere, Alessandra Casini. Ha fatto gli onori di casa Grazia Ghilli, fiduciaria-presidente della Condotta Slow Food Monteregio.

“La condotta Slow Food Monteregio ha accolto i delegati delle condotte della Toscana con un’organizzazione impeccabile – commenta Irene Marconi, assessore comunale alla cultura e al turismo –: è stata una bella assemblea, molto partecipata e sono arrivati numerosi apprezzamenti nei confronti del territorio, dell’iniziativa e degli organizzatori. Avere una condotta Slow Food sul territorio significa poter contare su un prezioso alleato per la promozione e valorizzazione dei prodotti, per promuovere il turismo enogastronomico e per l’educazione alimentare.”

Al termine dell’incontro, la Condotta Slow Food Monteregio ha offerto un buffet a tutti i presenti a cui hanno partecipato l’azienda Saba con i formaggi, l’azienda San Jacopo, che ha preparato tra le altre cose delle torte meravigliose, la cuoca e presidente della condotta, Grazia Ghilli, che si è occupata delle salse, Edo Volpi, presidente della comunità del cibo e delle energie rinnovabili, che ha fornito un primo piatto e il secondo. Infine, l’azienda Valentini di Cura Nuova, che ha offerto i vini.