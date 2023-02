Il grande ciclismo torna in Maremma: Follonica accoglie la Tirreno-Adriatico

Azzurro, come la maglia di leader della Tirreno-Adriatico. Ma anche come il colore che i monumenti-simbolo di Follonica assumeranno di notte nei giorni che precedono la partenza della quarta tappa della Corsa dei Due Mari. Il 7 e l’8 marzo Follonica sarà infatti la protagonista della seconda e della terza tappa della corsa ciclistica Tirreno-Adriatico, arrivata alla sua cinquantaseiesima edizione. Una competizione tra le più importanti d’Europa insieme ai 3 grandi giri, il Giro d’Italia, il Tour de France e la Vuelta in Spagna.

Per Follonica si tratta di una vetrina importante: durante le dirette Rai verranno infatti mostrate delle clip in cui verrà raccontata la storia di Follonica e gli aneddoti a lei collegati. Le riprese permetteranno di far conoscere la città anche attraverso la telecronaca, durante la quale vengono raccontati gli aneddoti e la storia delle varie città che ospitano la famosa competizione.

Le tappe

La seconda tappa della Tirreno-Adriatico, di 209 chilometri, arriverà a Follonica il 7 marzo da Camaiore e il giorno seguente la carovana ripartirà per arrivare a Foligno, in Umbria, per la terza tappa di 216 chilometri. L’arrivo sarà posizionato su via delle Collacchie, mentre la partenza, il giorno successivo, sul lungomare Carducci.

Alla corsa parteciperanno anche le scuole medie della città che prenderanno parte alla partenza. Le scuole saranno inoltre protagoniste delle tappe di avvicinamento alla competizione: il presidente del comitato, Aldo Pacini, insieme all’assessore alla mobilità Mirjam Giorgieri, terranno degli incontri con i ragazzi e le ragazze dei due comprensivi di Follonica. Nei giorni che precedono l’evento verranno poi organizzati degli incontri con professionisti ed esperti. L’evento è poi l’occasione per rivedere buche e imperfezioni del manto stradale: i tecnici di Rcs Sport nei mesi scorsi hanno fatto un sopralluogo e hanno indicato i punti dove serve la manutenzione e gli uffici del Comune stanno intervenendo.

«Pensiamo che sia importante portare l’attenzione anche su eventi che si svolgono fuori dalla stagione balneare e che tanto possono significare per Follonica – commenta il sindaco Andrea Benini –. Il turismo sportivo ha molto seguito e per questo stiamo lavorando affinché la Tirreno-Adriatico diventi un appuntamento fisso per la nostra città. Alla corsa partecipano sempre sportivi di altissimo livello che regalano emozioni agli appassionati; per questo motivo è un onore per noi ospitare questa importante competizione».

«Da anni l’amministrazione, insieme al comitato di tappa, lavora per portare questo evento ciclistico a Follonica – commenta Pacini –. Sarà un momento importante per gli sportivi, con i grandi protagonisti del ciclismo internazionale che potranno essere ammirati da vicino dagli appassionati. Protagonisti della gara saranno infatti alcuni dei più forti ciclisti al mondo».