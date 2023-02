Al via la campagna associativa del Centro commerciale naturale del centro storico

Grosseto. Da qualche giorno è partita la campagna associativa 2023 del Ccn (Centro commerciale naturale) del centro storico di Grosseto, che è l’associazione dei commercianti e dei pubblici esercizi del centro storico del capoluogo maremmano, che ha come obiettivo quello di mantenere vivo il cuore della città con eventi, iniziative, allestimenti, arredo urbano, e tanto altro.

Centro commerciale naturale perché all’interno del perimetro delle mura e del primo anello esterno, racchiude un insieme di negozi, locali, bar, ristoranti, etc. che formano un vero e proprio “centro del commercio”.

In questi anni l’associazione, oltre all’attività di rappresentanza, ha intrapreso un cammino molto soddisfacente dal punto di vista dell’organizzazione degli eventi e delle iniziative: basti pensare all’animazione dei giovedì estivi di luglio e di agosto o all’organizzazione dei mercatini di Natale degli ultimi due anni e a tutti gli eventi collaterali ad esso connessi, che hanno riportato nel cuore della città decine di migliaia di persone.

Le attività che decideranno di associarsi potranno quindi contribuire a:

organizzare le animazioni dei giovedì sera di luglio e di agosto, in coorganizzazione con il Comune di Grosseto;

organizzare il mercatino di Natale e gli eventi collaterali in coorganizzazione con il Comune di Grosseto;

partecipare al rilancio del comparto commerciale del centro come soggetto unico con investimenti in termini di promozione e visibilità, attraverso la collaborazione con un’agenzia di comunicazione per la gestione dei canali social del Centro commerciale naturale;

avere voce in capitolo alle riunioni con gli enti pubblici come rappresentanti dei commercianti del centro storico;

avere la possibilità di un coordinamento delle attività del centro;

offrire alle attività che vorranno organizzare musica in maniera autonoma serate in deroga per l’impatto acustico, maggiori di quante ne possano chiedere privatamente;

accedere a finanziamenti pubblici attraverso bandi locali, regionali, nazionali ed europei.

Per ogni azienda associata al Centro commerciale naturale saranno previste:

presenza della propria attività sui pannelli con la mappa del centro storico, installati agli ingressi dello stesso;

presenza della propria attività sulle cartine con la mappa del centro storico, stampate in 5.000 copie da consegnare alle attività ricettive del territorio prima dell’inizio della stagione estiva;

presenza sul sito del Centro commerciale naturale con una propria scheda con 3 foto, descrizione, contatti, geolocalizzazione dell’attività.

La quota associativa che il direttivo dell’associazione ha individuato congrua per quest’anno è di circa un euro al giorno per le attività situate in corso Carducci e piazza Dante (360 euro annuali da versare in un’unica soluzione) e di 0,50 euro per tutte le altre attività (180 euro annuali da versare in un’unica soluzione).

Le iscrizioni termineranno il 15 marzo: per far fronte alle spese in programma quest’anno, si rende necessario che entro tale scadenza il numero degli associati sia almeno di 100 unità.

Se non verrà raggiunto questo numero, le attività dell’associazione saranno sospese.

“Riteniamo che – commentano dal direttivo del Centro commerciale naturale – il buon operato dell’associazione in questi anni sia sotto gli occhi di chiunque, il tutto svolto, lo ricordiamo, in maniera volontaria e gratuita da parte di tutti i membri del direttivo. Siamo felici di essere riusciti a creare una squadra di professionisti che, parallelamente al nostro operato, ci aiutano a strutturare il Centro commerciale naturale in modo da poter essere davvero una risorsa per il nostro centro storico. Confidiamo che i colleghi rispondano massicciamente ed in maniera positiva al nostro appello, onde evitare che si perda tutto il lavoro costruito in questi anni”.

Quota associativa 2023

★ Attività locate in corso Carducci e piazza Dante:

30,00 euro al mese = 360,00 totali euro (da versare in un’unica soluzione).

★ Altre attività:

15,00 euro al mese = 180,00 euro totali (da versare in un’unica soluzione).

Tutte le quote sono da saldare con bonifico in un’unica soluzione sul conto intestato a: CCN Centro Storico Grosseto – IBAN: IT25U0885114302000000343287. Causale: quota associativa 2023 “Nome attività”

Se è il primo anno di partecipazione, ci sarà da compilare la scheda di richiesta di iscrizione, che si può trovare al link https://www.ccncentrostoricogrosseto.com/files/1646126715.pdf, e poi inviarla per mail a ccn.centrostoricogr@gmail.com

Nel caso in cui un’attività associata abbia più punti vendita, l’associazione del primo avrà il costo intero, dal secondo in poi la quota associativa sarà dimezzata rispetto al costo della prima.

Se non si saranno iscritte 100 attività entro il 15 marzo, e quindi l’associazione fermerà il proprio operato, a tutti coloro che avranno versato la quota associativa entro quella data, sarà restituita per intero.