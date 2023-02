“Linea Verde” sbarca in Maremma: le Colline Metallifere protagoniste della trasmissione

Massa Marittima. Martedì 21 febbraio, la troupe televisiva della trasmissione di Rai 1 “Linea Verde” sarà a Massa Marittima, la mattina, a partire dalle 9, per le riprese in città della puntata dedicata alla Maremma, che andrà in onda a marzo. Le riprese interesseranno anche altri comuni del grossetano, come Gavorrano e Monterotondo Marittimo, e poi in provincia di Livorno, Populonia e Campiglia Marittima.

Il conduttore Giuseppe Calabrese, per tutti Peppone, sarà accompagnato nel suo viaggio alla scoperta di Massa Marittima da Angelo Soldatini, rettore della Società dei Terzieri, e da Maria Pia Vecchi, capo delegazione Fai della provincia di Grosseto.

Nei giorni precedenti la troupe televisiva sarà già sul posto con lo storico dell’arte e saggista Costantino D’Orazio per un approfondimento sull’affresco delle Fonti dell’Abbondanza.

Sarà un’importante vetrina per la città e il suo territorio.

Il Comune di Massa Marittima invita i cittadini ad assistere alle riprese in piazza Garibaldi, la mattina del 21 febbraio.