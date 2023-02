“Emergenza antifascismo”, l’Anpi: “No alla presentazione organizzata da CasaPound”

Follonica. Il comitato direttivo della Sezione “Virio Ranieri” dell’Anpi di Follonica ha appreso dalla stampa locale, “con un misto di incredulità e sgomento, la notizia concernente la presentazione al pubblico di un volume di Francesca Totolo, ‘influencer’ vicina all’organizzazione dichiaratamente neofascista CasaPound“.

“Per l’Associazione nazionale Partigiani d’Italia, ente morale impegnato nella difesa dei valori democratici sin dalla sua costituzione avvenuta durante la fase più dura dell’occupazione nazifascista – continua la nota dell’Anpi -, è davvero sorprendente che si organizzino eventi mistificatori dal sapore revisionista attraverso puerili tentativi tesi a strumentalizzare quello che nel volume viene definito il ‘pericoloso antifascismo militante’, qualificandolo addirittura quale vera e propria’”emergenza nazionale’ dedita ‘sistematicamente alla violenza politica ed in alcuni casi al terrorismo’ grazie alla protezione di ‘giunte, amministrazioni e partiti della sinistra istituzionale’. Ed è sorprendente e offensivo per la cittadinanza democratica follonichese che ha reso omaggio anche nell’ultima Giornata della Memoria alle vittime ed ai protagonisti della Resistenza antifascista follonichese, vedere accolto in un luogo pubblico della città questo attacco indiscriminato all’antifascismo”.

“Chi ancora oggi nel 2023, ad ormai ottant’anni dalla caduta del regime fascista, tenta con maldestre operazioni di propaganda di riabilitare una storia di violenza, guerra e sopraffazione, rifletta seriamente sulla necessità e la decenza di chiedere scusa alle cittadine ad ai cittadini della comunità follonichese che ben conoscono le dure lezioni della storia – termina il comunicato -. Grazie alla Resistenza ed alla lotta partigiana abbiamo compreso che democrazia e libertà sono principi irrinunciabili e non negoziabili. Le solide fondamenta di quella casa comune chiamata Repubblica italiana, democratica e antifascista, non potranno essere incrinate impunemente da nessuna pubblicazione discutibile, faziosa ed estremista”.