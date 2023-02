Grossetonotizie.com si rifà il trucco: ecco le novità del restyling del quotidiano online

Grosseto. Da ieri sera, GrossetoNotizie.com si presenta al lettori con una nuova veste grafica, più elegante e al passo con i tempi.

A realizzarla è stata l’agenzia Internetfly, diretta da Barbara Ciacci (che ringraziamo profondamente per la collaborazione), un’azienda che rappresenta un’eccellenza del nostro territorio e che si avvale della professionalità e della competenza di professionisti locali del web, come Diego Lucattini, che nel giro di poche settimane ha messo online il “vestito” del nostro quotidiano che ogni giorno racconta la Maremma ai nostri lettori.

Un cambiamento che riguarda sia la testata, con un logo che richiama ancora il simbolo di Grosseto, le Mura medicee, ma che è stato protagonista di un restyling per assumere connotati più moderni (che nell’epoca del digitale e dei social diventano un elemento essenziale), sia le singole sezioni in cui consultare le notizie, che sono state messe in primo piano e rinominate seconde le aree geografiche della provincia di Grosseto, a significare il fatto che al centro del nostro progetto ci sono i lettori e i territori in cui abitano.

Gli utenti sono il motore che ci spinge ogni giorno a migliorarci sempre di più e ad offrire un’informazione sempre più puntuale e precisa.

La nuova grafica permettere di leggere le ultime notizie con maggiore immediatezza ed impatto visivo, mentre i singoli articoli sono più facilmente consultabili. Rimangano invariate le icone che permettono di condividere sui social i nostri contenuti.

Rinnovate, inoltre, anche le testate delle nostre pagine Facebook e Twitter e del nostro canale YouTube.

Sicuramente spetta ai nostri utenti il giudizio per stabilire se il nuovo “vestito” di Grossetonotizie.com sia appetibile: certamente, noi ci abbiamo messo il massimo impegno perchè amiamo la Maremma e raccontare ogni giorno i fatti che la caratterizzano è per noi un piacevole lavoro.