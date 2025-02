Si rinnova l’accordo tra il Comune e le Terme: agevolazioni per i residenti

Sorano (Grosseto). Venerdì 21 febbraio, il Comune di Sorano e la società Antiche Terme Acqua di Sorano S.r.l. hanno rinnovato un importante accordo che rafforza il legame tra il territorio e le sue eccellenze.

Grazie a questa intesa, i soranesi e i dipendenti comunali potranno godere di condizioni agevolate per usufruire delle strutture termali, avendo l’accesso gratuito al parcheggio e tariffe scontate del 50% per l’ingresso alle piscine e per il noleggio delle attrezzature.

L’accordo, che avrà una durata ventennale, prevede anche forme di collaborazione con le scuole del territorio, che potranno svolgere attività di nuoto nella piscina con acqua fredda e con le attività ricettive locali, attivando anche forme di collaborazione per agevolare l’ingresso alle terme dei turisti.

Inoltre, la società si impegna ad aprire gratuitamente al pubblico, per due giorni al mese, la chiesa di Santa Maria dell’Aquila, permettendo così di valorizzare un importante sito storico e culturale del territorio. La società si impegna anche a fornire supporto tecnico per eventi promossi dal Comune, mettendo a disposizione la struttura per convegni e incontri istituzionali per un massimo di 7 giorni all’anno e a dare maggiore visibilità possibile alle attività culturali e turistiche del Comune, con la diffusione di materiale promozionale di Sorano.

Il sindaco di Sorano, Ugo Lotti, ha espresso soddisfazione per l’accordo.

«Si tratta di un’iniziativa che va incontro ai nostri cittadini e ai dipendenti dell’ente – ha spiegato Lotti – consentendo loro di beneficiare di un luogo di benessere e relax a condizioni vantaggiose. Crediamo fortemente nella valorizzazione delle nostre risorse locali e nella creazione di sinergie che possano migliorare la qualità della vita della comunità. Questo accordo con le Terme rappresenta un passo concreto in questa direzione».

Anche il legale rappresentante della società, Luciano Calvani, ha evidenziato l’importanza della collaborazione con il Comune, sottolineando la volontà di rendere le Terme sempre più un punto di riferimento non solo per il turismo, ma anche per i residenti.