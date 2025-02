Il successo della maremmana Elenia Stefani al Festival dei Sogni di Sanremo

Grosseto. Elenia Stefani, operatrice olistica originaria di Montemerano, ha raggiunto un importante traguardo professionale e umano, facendo parte della squadra di Dream Massage selezionata per il Master Massaggiatore professionista dello spettacolo e dei grandi eventi 2025. La sua partecipazione al prestigioso Festival dei Sogni di Sanremo ha ottenuto un grande successo, consolidando la sua carriera e il suo impegno nel campo del benessere olistico.

Elenia Stefani ha portato a Sanremo non solo la sua esperienza, ma anche la passione e la dedizione che da sempre caratterizzano il suo lavoro. Il Festival dei Sogni, evento di rilievo che celebra l’arte del benessere e della cura del corpo, ha rappresentato per lei una straordinaria occasione di crescita professionale, dove ha potuto interagire con importanti figure del mondo dello spettacolo e dei grandi eventi.

Un particolare ringraziamento va al maestro Stefano Serra, Spa Manager, direttore e ideatore del Festival dei Sogni, per averle dato l’opportunità di far parte di questo prestigioso progetto, che unisce la cultura del benessere alla grande arte. La sua visione e leadership hanno contribuito al successo dell’iniziativa, creando un evento che ha lasciato un segno profondo nel panorama del wellness internazionale.

Elenia Stefani desidera anche esprimere la sua gratitudine alla famiglia e alla comunità del Comune di Manciano, che l’hanno sempre sostenuta con affetto e fiducia, permettendole di raggiungere questa importante realizzazione. Il loro supporto continuo è stato fondamentale per il suo percorso e per l’affermazione del suo lavoro.

“Voglio esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutti coloro che mi hanno accompagnata in questo viaggio straordinario – dichiara Elenia -. Un grazie speciale al maestro Stefano Serra per aver creduto in me e dato la possibilità di vivere un’esperienza unica al Festival dei Sogni. Non posso dimenticare la mia famiglia e la mia comunità del Comune di Manciano, che mi hanno sempre sostenuto con amore e fiducia. Senza di loro, questo traguardo non sarebbe stato possibile. Sono grata per tutto ciò che ho ricevuto e pronta a continuare questo cammino, offrendo il mio impegno e la mia passione per il benessere a chiunque ne abbia bisogno”.

Concludendo questa straordinaria esperienza, Elenia Stefani si prepara a guardare al futuro con entusiasmo, pronta a portare il suo lavoro e il suo approccio olistico a nuovi traguardi, offrendo benessere, cura e dedizione a tutte le persone che avranno il piacere di incontrarla.