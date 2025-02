Atti vandalici al parco dei Caduti, il sindaco: “Gesto inaccettabile”

Sorano (Grosseto). L’amministrazione comunale di Sorano esprime profondo rammarico per i recenti atti vandalici che hanno colpito il parco dei Caduti a Sorano, uno dei luoghi simbolo della comunità. Questi gesti incivili non solo deturpano un’area pubblica di grande valore storico e sociale, ma minano anche la sicurezza e il benessere dei cittadini che quotidianamente vivono il parco.

In risposta a tali episodi, il Comune ha immediatamente avviato le procedure necessarie per il ripristino del parco. I lavori di riqualificazione saranno eseguiti nel più breve tempo possibile, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza un luogo accogliente, sicuro e rispettoso della memoria che rappresenta.

«Questi atti di vandalismo – dichiara il sindaco di Sorano, Ugo Lotti – sono inaccettabili e arrecano un danno non solo estetico, ma anche sociale. È fondamentale che tutti noi ci impegniamo a rispettare e preservare i beni comuni. Invitiamo i cittadini a collaborare segnalando eventuali comportamenti incivili, affinché il nostro paese possa continuare a essere un luogo di rispetto e condivisione. La salvaguardia del nostro patrimonio comune è una responsabilità collettiva, e solo attraverso l’unione degli sforzi possiamo preservare la bellezza e il decoro del nostro territorio».

Inoltre, in queste ore in alcuni cartelli stradali sono apparsi adesivi che incitano al boicottaggio di Israele, un’altra azione che rammarica l’amministrazione comunale che si è subito messa in moto per farli rimuovere.

«Abbiamo appreso della comparsa di adesivi il cui contenuto è del tutto estraneo ai valori di questa Amministrazione comunale e della nostra comunità – dichiara il sindaco Lotti –, ho già disposto la rimozione».