“Per mano”: al via gli incontri gratuiti di supporto ai genitori

Manciano (Grosseto). Il Comune di Manciano, in collaborazione con la Consulta per il sociale, organizza “Per mano“, un ciclo di incontri gratuito dedicato alla formazione e al supporto alla genitorialità. L’obiettivo è offrire alle famiglie strumenti utili per affrontare le sfide quotidiane che il delicato compito di crescere i figli comporta.

«L’iniziativa “Per mano” è un progetto al quale teniamo particolarmente – afferma l’assessore al sociale, Roberto Bulgarini – perché rappresenta un concreto supporto alle famiglie del nostro Comune e un investimento sul benessere e sulla crescita delle future generazioni. In un contesto sociale sempre più complesso, fornire strumenti e momenti di confronto per aiutare i genitori ad affrontare le sfide educative quotidiane è un’azione di grande valore. Ringrazio la Consulta per il sociale, che, con passione e dedizione, riesce a dar vita a iniziative come questa, capaci di rispondere ai bisogni reali della nostra comunità».

Il primo incontro di presentazione si terrà giovedì 23 gennaio alle 15 nei locali de La Pesa di Manciano: la dottoressa Laila Gamberi, psicologa, presenterà i temi che saranno al centro degli appuntamenti successivi. Si parlerà di come affrontare i capricci, dell’inserimento scolastico, dell’alimentazione, delle emozioni e di tanti altri argomenti utili a supportare al meglio la crescita dei propri figli. Gli incontri sono rivolti ai genitori dei bambini e degli adolescenti. Le finalità sono molteplici, fino alla creazione di un gruppo di auto aiuto di genitori che, con il supporto di una psicologa, potrà incontrarsi e sostenersi anche dopo l’iniziativa.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la dottoressa Laila Gamberi al numero 348.4042744 o via e-mail all’indirizzo laila.gamberi@hotmail.it.