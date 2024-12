Emergenza freddo: un aiuto ai senza tetto dai sindaci delle Colline dell’Albegna

Pitigliano (Grosseto). La conferenza zonale dei sindaci della zona distretto Colline dell’Albegna, composta dai sindaci dei Comuni di Orbetello, Monte Argentario, Capalbio, Magliano in Toscana, Isola del Giglio, Manciano, Pitigliano e Sorano, ha rinnovato l’impegno economico a sostegno delle azioni previste dal Protocollo operativo sulle emergenze climatiche per offrire un aiuto ai senza tetto durante le notti più fredde.

Al protocollo hanno aderito le associazioni di volontariato Caritas diocesana di Pitigliano-Sovana-Orbetello; Cri comitato Costa d’Argento, Confraternita di Misericordia di Albinia; Cri di Capalbio; Croce Oro di Pitigliano; Misericordia di Porto Santo Stefano.

“Ormai da 6 anni rinnoviamo la sottoscrizione di questo protocollo – spiega Giovanni Gentili, presidente dell’articolazione zonale della Conferenza dei sindaci – per prevedere un rimborso spese alle associazioni di volontariato che si offrono di perlustrare il territorio durante le notti più fredde, quando le temperature scendono sotto i 4 gradi centigradi. L’obiettivo principale del protocollo è quello di presidiare le varie zone, per individuare persone che, nonostante il freddo, vivono in strada, offrendo loro ristoro, con la donazione di coperte, cibo e bevande calde. Quando il clochard accetta di spostarsi, il protocollo prevede anche la possibilità di attivare un servizio di accoglienza notturna al coperto, nella ex Casa del Custode di Orbetello.”

“Si tratta di un presidio molto importante – prosegue Giovanni Gentili –, soprattutto per la zona costiera, dove, in conseguenza della vicinanza alle grandi vie di comunicazione, è più frequente trovare dei clochard anche di passaggio. Ringraziamo tutte le associazioni che, attraverso i loro volontari, rendono possibile l’attivazione della perlustrazione e l’intervento in caso di bisogno”.