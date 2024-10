Torna la “Camminata tra gli olivi”: ecco come partecipare

Table of Contents

Pitigliano (Grosseto). Camminare circondati dal suggestivo paesaggio degli olivi, che in ogni parte d’Italia vestono le nostre colline, è l’esperienza inedita e unica della Giornata nazionale della camminata tra gli olivi, in programma domenica 27 ottobre in 168 città.

Pitigliano è una di queste, grazie alla scelta dell’amministrazione comunale di aderire all’importante iniziativa promossa dall’associazione nazionale Città dell’Olio.

L’edizione 2024 è legata a un tema importante che riguarda un fenomeno dilagante che colpisce tutto il territorio nazionale: l’abbandono dell’olivicoltura tradizionale e storica. “Salvare un oliveto salva la vita” è, infatti, il titolo dell’evento e l’associazione Città dell’Olio si è fatta promotrice di una proposta di legge nazionale per il contrasto dell’abbandono di questo tipo di olivicoltura.

Il programma

Quest’anno a Pitigliano è prevista, la mattina, una passeggiata nell’oliveto secolare di Vittorio, dove si conoscerà la storia di un terreno abbandonato per molti anni e della sua rinascita. Un racconto appassionato e a tratti magico di Angela Francardi, accompagnato dai canti del gruppo I MistiCanti popolari. Sarà raccontata la storia di Artemisio, l’olivo più anziano, guardiano e custode dell’oliveta.

Nel pomeriggio, la camminata si trasformerà in un itinerario turistico tra i vicoli di Pitigliano insieme a Giada Pellegrini, guida turistica e ambientale escursionistica. Il programma prevede: visita al centro storico lungo la via principale che costeggia l’antico acquedotto mediceo, visita all’oliaia di palazzo Orsini, oggi museo a rilevanza regionale. Proseguendo lungo via Zuccarelli, che conduce al ghetto ebraico, visita all’antico Frantoio Pelliccetti, frantoio ad uso del ghetto, registrato al catasto nel 1825.

“Come ogni anno la ‘Camminata tra gli olivi’ – spiega Claudia Elmi, assessore al turismo di Pitigliano – rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione e mobilitazione a favore dell’olivicoltura. È un evento pensato per famiglie, appassionati e chiunque desideri vivere un’esperienza autentica immersa nella natura, a stretto contatto con la tradizione e la qualità dell’olio di Pitigliano”.

L’iniziativa è organizzata con la collaborazione del centro culturale Fortezza Orsini

Ore 10: ritrovo lungo la SS 74 Maremmana (Coordinate GPS 42.6170340, 11.6517070)

Ore 12; degustazione di pane e olio evo nuovo.

Durata: 2 ore circa

Lunghezza del percorso: 1 chilometro circa, facile

Si consiglia di indossare scarpe comode.

Frantoi monumentali

Ore 15: ritrovo con la guida Giada Pellegrini presso lo Iat, ufficio accoglienza e informazioni turistiche, in piazza Garibaldi 10 a Pitigliano.

Durata del percorso: 2 ore circa

Lunghezza del percorso: 2 chilometri circa, facile

Si consiglia di indossare scarpe comode.

Informazioni e prenotazioni: centro culturale Fortezza Orsini Aps

Mobile: cell. 350.0382685 (Whatsapp), e-mail centroculturale.fortezzaorsini@gmail.com