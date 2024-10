Campione italiano di nuoto: Matteo Ponte premiato dal Comune

Manciano (Grosseto). Un grande risultato che l’amministrazione comunale di Manciano ha voluto sottolineare consegnando una targa a Matteo Ponte.

L’atleta del team Skeep vive a Montemerano e la scorsa primavera è riuscito ad ottenere un grande traguardo: ha vinto la medaglia d’oro ai Campionati italiani promozionali nei 50 metri Farfalla con una grande prestazione.

Giovedì 17 ottobre il sindaco Mirco Morini e il consigliere comunale con delega allo sport, Matteo Bartolini, hanno consegnato a Matteo un riconoscimento durante una cerimonia nella sala consiliare.

«Siamo veramente felici di premiare Matteo Ponte, un nostro concittadino che ha ottenuto grandi risultati nel nuoto – dichiarano Morini e Bartolini –. Matteo è un esempio per tutti noi: grazie al suo impegno, alla sua dedizione è riuscito a vincere la medaglia d’oro ai Campionati italiani promozionali di nuoto in vasca corta a Torino a maggio scorso. Una prestazione impeccabile, che ha fatto onore all’associazione Skeep e alla sua allenatrice che lo hanno seguito in questo percorso.

Matteo ci insegna che la forza di volontà e l’esercizio portano molto lontano: siamo veramente orgogliosi del nostro atleta e lo ringraziamo perché ha portato in alto il nome di Manciano. Gli auguriamo di continuare a divertirsi nuotando e di raggiungere tutti i suoi obiettivi».