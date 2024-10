Dalla Francia in Maremma: si rafforza il gemellaggio tra Nyons e Manciano

Manciano (Grosseto). Trenta cittadini di Nyons hanno scelto la Maremma per le loro vacanze e non poteva mancare una tappa a Manciano.

Il comitato è stato accolto domenica 13 ottobre dal sindaco Mirco Morini e dall’assessore Daniela Vignali nella sala consiliare: al gruppo è stata consegnata una targa per ribadire l’amicizia tra la città maremmana e Nyons.

«Il gemellaggio non rappresenta solo uno scambio culturale tra due popolazioni ma, come dimostrato, è un modo per promuovere Manciano e la Maremma – spiega l’assessore Vignali –. L’incontro è stato occasione per ribadire la grande amicizia che ci lega a Nyons e la volontà di continuare a portare avanti i nostri progetti di scambio con gli assessorati di competenza: stiamo lavorando alla creazione di un tavolo tecnico sullo sport con il consigliere comunale Matteo Bartolini, anche questo settore sarà coinvolto, insieme alla cultura e all’enogastronomia, nelle iniziative organizzate con la città francese nel 2025.

E non solo: stiamo avviando un progetto per estendere il gemellaggio con altre città della Germania, della Spagna e della Svizzera. Come richiesto anche dall’Europa, vogliamo ampliare gli orizzonti, incontrando nuove culture. In un momento in cui, purtroppo, le guerre interessano molte zone del pianeta è importante ribadire messaggi di fratellanza tra i popoli. La nostra azione è una goccia nel mare, ma solo iniziando dalle basi possiamo insegnare alle nuove generazioni il rispetto dell’altro e la solidarietà».