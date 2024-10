Linea bus diretta tra Roma e Sorano, la petizione arriva a 442 firme: “Un Consiglio comunale aperto”

Sorano (Grosseto). “Mi chiamo Antonella Fioretti, mio padre era originario di Sorano, bellissimo borgo maremmano; sono stata la promotrice della raccolta firme on line per ripristinare la linea diretta dei bus tra Roma e il paese della provincia di Grosseto”.

Inizia così l’e-mail che una nostra utente ha inviato alla nostra redazione.

“Penso che 442 firme raccolte per una petizione locale non siano poche ed abbiano diritto ad una risposta – si sottolinea nella lettera -. Chiediamo la convocazione di un Consiglio comunale in merito all’argomento. Dopo un primo contatto con il sindaco Pierandrea Vanni (primo cittadino nella scorsa legislatura, ndr), non ho più avuto notizie”.

“I residenti e gli amanti dei borghi maremmani, pieni di storia ed attrazioni turistiche, meritano di poter essere raggiunti con facilità – termina la lettera -. Vogliamo risposte concrete”.

Per informazioni: https://www.facebook.com/share/p/1WK1vZPcBh/