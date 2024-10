Vigili del fuoco: inaugurato il distaccamento del personale volontario nella frazione

Sorano (Grosseto). Il distaccamento dei vigili del fuoco di San Quirico a Sorano è realtà.

Nei giorni scorsi, il sindaco Ugo Lotti, il Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, e l’ex Comandante provinciale del Corpo, Vincenzo Raschillà, hanno tagliato ufficialmente il nastro della nuova sede dei volontari a San Quirico.

Il progetto, finanziato anche grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, iniziato durante la precedente amministrazione, va a garantire un più rapido intervento nel caso di incendi boschivi a danno delle aree naturali e dei parchi del comprensorio a sud della provincia. La nuova collocazione del distaccamento, che trova sede nei locali comunali appositamente ristrutturati, consentirà ai vigili del fuoco di lavorare a stretto contatto con gli uffici comunali e con il gruppo locale di protezione civile.

«Voglio ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, che ha contribuito a raggiungere questo importante obiettivo, strategico per il nostro territorio – dichiara il sindaco Lotti –. Come cittadino prima di tutto e come sindaco, voglio ringraziare i vigili del fuoco per il grande lavoro che svolgono nel nostro territorio: in particolare, il mio grazie va ai volontari che, insieme a chi opera nella protezione civile, si fanno onore ogni qualvolta sono chiamati ad intervenire. La comunità che rappresento è orgogliosa di tutti loro, perché non è scontato mettere a disposizione volontariamente il proprio tempo sottraendolo alla propria vita, per di più in un ambito così particolare e difficile. L’eccezionalità di chi fa volontariato va rimarcata sempre, spesso pensiamo che sia normale donarsi agli altri, ma non lo è, anzi. Ringrazio sua eccellenza il prefetto, il Comandante provinciale dei vigili del fuoco, i carabinieri di Sorano e tutte le forze dell’ordine».