Vigili del Fuoco: inaugurata la nuova sede del distaccamento di Sorano

Sorano (Grosseto). Questa mattina, è stata inaugurata la nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sorano, sorta presso le strutture del centro servizi di San Quirico e resa pienamente operativa dopo il trasferimento sia degli automezzi di soccorso che di tutte le relative attrezzature.

Infatti, il distaccamento di Sorano, istituito con decreto n. 377/83835 del 21 settembre 2010, aveva sinora trovato collocazione all’interno dei locali dell’ex mattatoio comunale.

Tale ambizioso progetto, nato nell’ambito del processo di potenziamento del dispositivo di soccorso pubblico sul territorio provinciale intrapreso negli ultimi quattro anni, era stato presentato il 29 novembre 2023 nella Prefettura di Grosseto.

L’intera operazione, voluta fortemente dall’amministrazione comunale, ha lo scopo di creare di un vero e proprio “Polo delle emergenze”, visto che nell’immobile è già insediato l’ufficio comunale di protezione civile ed è in previsione l’insediamento di personale del servizio di soccorso sanitario del 118.

Questa nuova collocazione consentirà ai Vigili del Fuoco di Sorano una maggiore collaborazione con il territorio, lavorando in stretta sinergia con gli altri enti deputati al soccorso, ponendosi così in perfetta linea con i dettami del nuovo Codice di Protezione Civile.

I lavori

L’intervento ha previsto sia la ristrutturazione di alcuni locali del complesso edilizio e l’adeguamento degli impianti, in modo da renderli funzionali alle esigenze del servizio di soccorso dei Vigili del Fuoco, che la realizzazione ex novo di un’autorimessa mediante l’installazione di una tensostruttura esterna di tipo scorrevole con telaio metallico su una platea in cemento armato.

A fare gli onori di casa durante la breve cerimonia il sindaco di Sorano, Ugo Lotti, ed il Comandante dei Vigili del Fuoco, Pietro Vincenzo Raschillà, i quali, durante i loro interventi, hanno dato risalto all’importante impegno di cui si è fatta carico l’amministrazione comunale per rinsaldare ancora una volta i rapporti con i loro Vigili del Fuoco volontari.

Presenti al taglio del nastro il Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, che ha sempre sostenuto l’iniziativa, ed il direttore dei Vigili del Fuoco della Toscana, Marco Frezza, che, anche a nome del Ccpo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ha voluto sottolineare l’importanza del presidio in un’area che risulta fisicamente lontana sia dal distaccamento permanente di Orbetello che dalla sede centrale di Grosseto.