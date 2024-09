Marianna e Ida compiono 103 anni: compleanno speciale con la visita del sindaco

Sorano (Grosseto). Il sindaco di Sorano Ugo Lotti ha fatto visita a due cittadine molto speciali di Sorano.

Sono Marianna Banchi e Ida Biondi, entrambe a settembre hanno raggiunto il traguardo dei 103 anni. La signora Marianna è nata il 22 settembre 1921 e Ida il 2 settembre dello stesso anno: tutte e due sono nate a Sorano.

«È stata per me una grande emozione poter festeggiare questi due meravigliosi compleanni – racconta il sindaco Lotti –: Marianna e Ida sono due concittadine molto speciali, sono la nostra storia, ma non solo. Per me sono anche il simbolo del vivere bene, quel vivere bene che a Sorano è ancora possibile. Qui la vita è ancora sana, valgono i valori delle piccole comunità rurali e le due signore ne sono l’esempio. A loro, da parte mia, della mia amministrazione e di tutta la cittadinanza, faccio ancora gli auguri più sinceri e affettuosi».