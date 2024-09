Lavori all’altezza del Ponte Lungo, chiusa la Maremmana: ecco quando

Grosseto. A causa dell’imprevisto che ha impedito di arrivare a destinazione ad uno dei tre convogli addetti al trasporto eccezionale delle grosse travi in cemento armato che andranno a sostenere l’impalcato del nuovo ponte, oggi, 4 settembre, non è stato possibile procedere con i lavori sul Ponte Lungo, in prossimità del centro abitato di Manciano, come invece era stato programmato dalla Provincia di Grosseto.

Pertanto, essendo necessaria una riprogrammazione immediata delle operazioni di varo delle travi, la Provincia di Grosseto ha emesso una nuova ordinanza, che prevede di realizzare il complesso intervento nelle ore notturne tra giovedì 5 e venerdì 6 settembre, in considerazione delle condizioni meteo e in modo da ridurre al minimo le criticità derivanti dalla chiusura della S.R. 74 Maremmana, che potrebbe costituire un problema in vista delle tradizionali manifestazioni popolari, in particolare alla Festa della cantine di Manciano, che inizia il 6 settembre.

La chiusura temporanea della strada regionale Maremmana SR 74, nel tratto stradale dal km 30+500 circa al km 30+700 circa, è stata pertanto fissata dalle 20 del 5 settembre alle prime ore del mattino del giorno successivo – 6 settembre – e comunque fino al tempo necessario per la fine dei lavori.

Durante le ore di chiusura, gli utenti provenienti dalle due direzioni di marcia verranno deviati principalmente sulle strade provinciali S.P. 94 Sant’Andrea, S.P. 146 Aquilaia e S.P. 159 Scansanese.

Al fine di indirizzare i singoli utenti verso gli itinerari più brevi, in base alle proprie destinazioni, la Provincia di Grosseto ha predisposto un piano di presidio di tutti i bivi e crocevia della zona, ricorrendo al personale interno dell’Area Viabilità e Protezione Civile e anche alle associazioni della Provincia facenti parte del Coordinamento provinciale del volontariato di Protezione Civile.