Lavori all’altezza del Ponte Lungo, chiusa la strada Maremmana: traffico deviato

Grosseto. Nella giornata di mercoledì 4 settembre, a partire dalle ore 10 e fino al termine dei lavori, previsto per il tardo pomeriggio dello stesso giorno, la Provincia di Grosseto ha ordinato la chiusura della strada SR74 Maremmana, al km 30+500, in corrispondenza del ponte sul torrente Ponte Lungo, in prossimità del centro abitato di Manciano.

Questa chiusura creerà notevoli disagi alla popolazione, ma si rende assolutamente necessaria per il varo delle tre grosse travi in cemento armato che andranno a sostenere l’impalcato del nuovo ponte in via di realizzazione.

La chiusura

A partire dalle 16 di martedì 3 settembre sarà istituito, sullo stesso tratto di strada interessato dalla chiusura, un senso unico alternato per permettere il montaggio delle due grosse gru utilizzate per la movimentazione delle travi e la sosta dei tre convogli eccezionali, utilizzati per il trasporto delle singole travi, in prossimità del ponte, sin dal loro arrivo previsto per le ore notturne. Il posizionamento delle travi permetterà di ultimare la realizzazione del nuovo ponte entro il prossimo autunno.

Durante le ore di chiusura, gli utenti provenienti dalle due direzioni di marcia verranno deviati principalmente sulle strade provinciali SP94 Sant’Andrea, SP146 Aquilaia e SP159 Scansanese. Al fine di indirizzare i singoli utenti verso gli itinerari più brevi, in base alle proprie destinazioni, la Provincia di Grosseto ha predisposto un piano di presidio di tutti i bivi e crocevia della zona, ricorrendo al personale interno dell’Area viabilità e Protezione Civile e anche alle associazioni della Provincia facenti parte del Coordinamento provinciale del volontariato di Protezione Civile.

Nella mattinata di venerdì 30 agosto è convocata un’apposita riunione del Comitato operativo per la viabilità, nella sede della Prefettura di Grosseto, al fine di esaminare e mettere a punto il piano presentato dalla Provincia.