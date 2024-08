Degustazioni di vino, musica dal vivo e buon cibo: torna “Calici di Stelle”

Pitigliano (Grosseto). Torna “Calici di Stelle” a Pitigliano per la notte di San Lorenzo: sabato 10 agosto, dalle 21 alle 24, degustazione di vino, musica dal vivo e buon cibo sotto le stelle in uno dei borghi più belli d’Italia.

La festa sarà anticipata da uno speciale appuntamento venerdì 9 agosto, alle 21, al Museo archeologico all’aperto “Alberto Manzi”, sulla strada del Pantano 127, dove è in programma la visita guidata alla Città dei Vivi, la degustazione guidata dei vini dell’azienda La Maliosa e, per finire, il brindisi e la musica sotto le stelle con il concerto per pianoforte di Marco Cataldo, allievo dell’Accademia musicale Città di Pitigliano.

La manifestazione “Calici di Stelle”, promossa a livello nazionale dal movimento Turismo del Vino in collaborazione con l’associazione nazionale Città del Vino, è organizzata dalla Proloco, con la collaborazione del Comune di Pitigliano. All’evento per la degustazione guidata parteciperanno i sommelier Fisar.

Il programma

Il kit di degustazione per partecipare alle degustazioni e a tutte le iniziative della serata sarà acquistabile direttamente il 10 agosto in piazza della Repubblica, dalle 18 alle 22, oppure nei giorni precedenti, in prevendita, alla proloco, in via Roma 11.

La prevendita sarà effettuata nei seguenti giorni: mercoledì 7 agosto dalle 21 alle 23, giovedì 8 agosto dalle 21 alle 23, venerdì 9 agosto dalle 18 alle 20 e dalle 21 alle 23 (Il costo in prevendita è di 20 euro e la sera del 10 agosto 23 euro). Informazioni: Pro Loco, cell. 329.1314010, e-mail prolocopitigliano@gmail.com

Sono 13 le aziende protagoniste di questa edizione di “Calici di Stelle”: Cantina 8380; Cantina della Luce; Tenuta La Roccaccia; Tenuta Montauto; Poggio al Vento; Antonio Camillo; Villa Corano; Adonaea Vini; Cantina di Pitigliano; La Biagiola Winery; Sassotondo; I Fulgurales; Azienda agricola Il Ponte.

I vini saranno accompagnati dall’offerta gastronomica a cura di: pizzeria trattoria da Canapone; la Magica Torre; trattoria Il Grillo; enosteria Pancaciua; osteria I’Gazzilloro; Dalla Pepita; la Pappa al pomodoro; Fattoria nel Tufo; La Chiave del Paradiso; Hostaria del Ceccottino; Locanda del Pozzo antico; il Caveau Restaurant; Cantina di Pitigliano.

Si esibiranno i seguenti gruppi musicali: 4X4 Jeep del Folk; i signori della corte; Route 74; Lenny Arancio Acustic Duo; Radio Marlene; Archè Acustic Duo.