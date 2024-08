Miss Toscana: una ragazza maremmana approda alle semifinali

Manciano (Grosseto). Ha 18 anni e sogna una carriera nella moda. Domenica 4 agosto rappresenterà Manciano alle semifinali di Miss Toscana con la speranza di entrare nel gruppo che andrà a Miss Italia.

Giada Barzagli, mancianese, ha 18 anni e frequenta il liceo del suo paese. Da maggio sta partecipando alle selezioni per Miss Italia riuscendo ad arrivare all’attesa semifinale di Miss Toscana, che potrebbe aprirle le porte per il palco più importante che vedrà incoronare la ragazza più bella d’Italia.

«Ho da sempre due sogni – racconta Giada – entrare nel mondo della moda e dello spettacolo e diventare medico: se il primo resterà nel cassetto allora continuerò a studiare per entrare a Medicina il prossimo anno».

Ad accompagnarla in questa avventura i suoi genitori, che, come racconta Giada, la stanno sostenendo insieme al fratello più grande.

«Domenica – dichiarano dall’amministrazione comunale – faremo tutti il tifo per Giada che porterà il nome di Manciano a Miss Toscana. Le auguriamo il meglio per il suo futuro che sia nell’ambiente dello spettacolo o in quello accademico».