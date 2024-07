“Premio Dino Seccarecci”: l’ex calciatore Franco Nanni riceve il riconoscimento

Pitigliano (Grosseto). Venerdì 2 agosto, alle 18, in piazza Garibaldi, a Pitigliano, si svolgerà la terza edizione del “Premio Dino Seccarecci una vita per lo sport”.

Dopo Giovanni Galli e Francesco Graziani, protagonisti delle prime due edizioni, questa volta il premio sarà consegnato all’ex calciatore Franco Nanni, campione d’Italia con la Lazio nel 1974, di cui quest’anno ricorre il 50° anniversario.

L’amministrazione comunale ha scelto di dedicare questa edizione del premio a Franco Nanni, sia per l’importante ricorrenza, sia per l’attaccamento che Franco ha sempre dimostrato per Pitigliano: sua moglie Amelia è una pitiglianese doc e lui è un pitiglianese d’adozione.

La consegna del premio, come sempre, sarà l’occasione per un incontro con il protagonista, che non si sottrarrà alle domande del giornalista Paolo Mastracca. Durante l’evento si ripercorrerà la storia calcistica di Franco Nanni, ma anche di quella Lazio, bella e maledetta, che trionfò nel 1974.