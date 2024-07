“Veleggiata Rosa”: torna l’evento gratuito riservato alle donne operate al seno

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Partirà domenica 21 luglio la “Veleggiata Rosa“, giunta alla sua terza edizione. Un evento gratuito riservato alle donne operate al seno, con esenzione 048.

«Navigare a vela significa risvegliare la fiducia nelle proprie risorse per avanzare, per catturare il vento più favorevole – spiega Donatella Guidi, presidente dell’associazione -, così come possiamo agire in altre situazioni della vita, soprattutto in momenti di difficoltà, per cogliere le opportunità più consone alla propria crescita personale, per migliorarsi, per desiderare di vivere e di guarire».

Il programma

Il programma della giornata prevede: alle 9 il ritrovo davanti all’Hotel Roma di Castiglione della Pescaia, alle 9.15 imbarco e spiegazione delle norme di sicurezza a bordo, alle 9.30 partenza verso le Rocchette, dove si potrà fare il bagno.

Durante la navigazione saranno spiegate le manovre basilari e si potrà essere parte attiva nella conduzione dell’imbarcazione. Alle 14 rientro approssimativo al porto, dove sarà offerto a tutti i partecipanti un ristoro al Club velico Castiglione, offerto dall’associazione Amici della Vela. Prenotando è possibile far partecipare al ristoro anche familiari e amici.

Per informazioni e prenotazioni: cell. 334.1415167. In caso di mancata risposta, sarete richiamati.

I fondi raccolti sosterranno il progetto di Insieme in Rosa per garantire i sistemi di immobilizzazione per i trattamenti radioterapici di altissima precisione all’ospedale Misericordia di Grosseto.