Una massaggiatrice maremmana al Festival di Sanremo 2025: ecco chi è

Grosseto. Arriva da Manciano Elenia Stefani, new entry nel team Dream Massage selezionata per il Master Massaggiatore dello spettacolo e dei grandi eventi edizione Sanremo 2025.

Elenia Stefani è un’operatrice di benessere di grande competenza ed esperienza. Da anni lavora nelle migliori strutture ricettive dell’area delle terme di Saturnia.

Ha iniziato la sua carriera nel mondo del benessere nel noto Terme di Saturnia spa e golf resort, dove ha lavorato per 2 anni e che le ha dato delle ottime basi per crescere e diventare ciò che è oggi. Ha proseguito collaborando nei più rinomati alberghi del territorio ed attualmente opera come libera professionista in tutta l’area della Maremma.

Di recente ha intrapreso un nuovo percorso di approfondimento della disciplina olistica grazie all’incontro con il Dream Massage e con il maestro Stefano Serra, spa manager di fama internazionale e ideatore dieci anni orsono dell’area benessere del Festival di Sanremo alla luxury spa Somnia Aura spa del Grand Hotel des Anglais.

Selezionata per il master Massaggiatore dello spettacolo e dei grandi eventi edizione Sanremo 2025. è pronta a vivere questa esperienza nella spa più bella della Costa Azzurra.

Qui, decine di giornalisti, artisti, cantanti e personaggi del mondo dello spettacolo trovano rifugio dalla frenesia sanremese tra le sapienti mani dell’abile personale selezionato dal maestro Serra.

Elenia Stefani sarà di certo uno dei punti cardini della squadra Dream Massage per Sanremo 2025. Tra i suoi punti di forza vanta la profonda conoscenza delle diverse tipologie di trattamenti corpo e di estetica, che di certo saranno molto graditi e richiesti tra le numerose soubrette che da anni frequentano la spa durante la settimana festivaliera.

In autunno si diplomerà come spa & beauty manager all’accademia Lifexcellence ed in seguito si augura di poter ricoprire il ruolo di spa consultant perché un suo grande desiderio è quello di tramandare le sue conoscenze, acquisite sul campo con anni di studio e sacrifici, ad operatrici e centri benessere, per poter migliorare sempre più il settore.

Il suo sogno nel cassetto, però, resta quello di creare un suo centro olistico per il benessere e la cura della persona a 360 gradi, dove si possa curare il corpo e la mente incrementando nel massaggio le pratiche energetiche, come ad esempio il reiki.

Il benessere delle persone è una sua priorità e quando effettua un trattamento ci mette tutta se stessa. Non c’è soddisfazione più grande nel vedere i volti di chi ha ricevuto il trattamento cambiare positivamente. Non un lavoro, ma una vera passione.

Non esclude inoltre che in futuro possa frequentare altri corsi specifici per il trattamento della problematiche legate alla schiena (punto debole del 90% dei suoi ospiti).

Il 2025 si preannuncia quindi un anno di grande ripartenza per Elenia Stefani, dove Sanremo sarà solo un nuovo punto di inizio. Un’esperienza umana e professionale indimenticabile che le aprirà la strada per un nuovo meraviglioso futuro nella sua amata Maremma.