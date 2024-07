Paese in lutto, è morta la scrittrice Isabella Caracciolo: “Amava Pitigliano”

Pitigliano (Grosseto). Una persona straordinaria, per la sua umanità, la sua profonda cultura e il suo amore per il prossimo. La scrittrice Isabella Caracciolo, a soli 61 anni, ci ha lasciati. Forse, ora, viaggia in quel mondo descritto nei suoi libri, che hanno sempre indagato l’animo umano e le sofferenze.

Figlia della principessa Caracciolo, Isabella ha amato profondamente Pitigliano e la sua gente. Nonostante da anni vivesse e lavorasse in Francia, Pitigliano è sempre stata una fonte d’ispirazione per i suoi scritti. Appena poteva, Isabella tornava nella sua amata città.

Il suo pensiero e la sua sensibilità sono racchiusi nei libri che, negli anni, hanno ricevuto importanti riconoscimenti. Tra i suoi lavori più noti ricordiamo “Chimere nostre” e “Ritratto a dispetto”.

Manuela Ciambruschini, pitiglianese volata in Francia per un ultimo saluto, la ricorda con immenso affetto e usa una frase di Isabella per sottolineare la sua sensibilità verso la cultura e l’arte: “Il teatro e la letteratura sono luoghi in cui poter sciogliere i nodi della mente”.

Isabella Caracciolo lascia un grande vuoto, ma anche un’eredità culturale e affettiva che continuerà a vivere nei cuori di chi l’ha conosciuta e nelle pagine dei suoi libri.