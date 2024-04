Muore storico artigiano e componente di Cna: il cordoglio dell’associazione

Manciano (Grosseto). Cna Grosseto esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia Bardelli, per la scomparsa di Pier Nello, avvenuta nella mattina di oggi, mercoledì 17 aprile.

“Pier Nello Bardelli è stato un componente storico della nostra associazione: fin dal 1977 anno in cui aprì la sua ditta individuale – dichiarano il presidente Riccardo Breda e il direttore Anna Rita Bramerini – che, negli anni si è trasformata in ditta familiare e poi in società, ha partecipato alla vita dell’associazione, diventando un punto di riferimento, soprattutto nel territorio di Manciano, anche per altre imprese del settore”.

La ditta Bardelli, specializzata in impianti elettrici e termoidraulici e con un punto di vendita di componenti elettrici e idraulici a Manciano, è da tempo guidata dai figli, Gianluca e Alessandro, che si sono sempre impegnati all’interno dell’associazione, ricoprendo incarichi importanti: Gianluca è vicepresidente di Cna Grosseto e presidente del comitato di zona Colline del Fiora, mentre Alessandro è presidente degli elettricisti.

“Faremo tesoro dell’esempio di Pier Nello – continuano dall’associazione grossetana degli artigiani e della piccola e media impresa -, che ha sempre collaborato con altre realtà artigianali del territorio, contribuendo alla crescita del settore. Alla famiglia, quindi, la vicinanza e il sostegno di tutta l’associazione”.

La salma si trova alla camera mortuaria di Manciano. Domani, giovedì 18 aprile, alle 15,30, si terranno i funerali nella chiesa di San Leonardo.