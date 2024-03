Grosseto. Sono iniziati i laboratori di lettura e di movimento creativo per genitori e bambini 0-6 anni a cura della Conferenza zonale per l’istruzione “Colline dell’Albegna” (Comuni di Capalbio, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano e Sorano), iniziativa realizzata nell’ambito del Progetto educativo zonale (Pez) della Regione Toscana.

Nell’ambito del progetto di coordinamento pedagogico zonale del Piano educativo zonale 0-6, di cui il Comune di Manciano ne è capofila, sono stati organizzati degli incontri laboratoriali per genitori e bambini.

Il primo appuntamento è stato mercoledì 20 marzo alla scuola dell’infanzia “Susanna Agnelli” in località Lividonia, a Porto Santo Stefano. L’iniziativa è stata promossa dall’equipe di coordinamento pedagogico zonale composta dalla coordinatrice pedagogica Alessandra Darini e da tutte le referenti delle strutture educative 0-6. I laboratori di lettura sono stati sponsorizzati dal Rotary Club di Monte Argentario e dal Rotary Club di Pitigliano-Sorano-Manciano (Lucia Bracci in rappresentanza) che hanno finanziato la formazione “Nati per leggere” e acquistato i libri, che al termine degli incontri, verranno donati alle scuole.

“Siamo felici di condividere questa esperienza con i genitori e bambini delle scuole dei comuni a noi limitrofi – afferma l’assessore all’istruzione del Comune di Manciano, Daniela Vignali –, di cui la nostra amministrazione è capofila e per il quale l’assessorato all’istruzione ha lavorato molto in sinergia con la Conferenza zonale per l’istruzione Colline dell’Albegna. Ringrazio i nostri uffici e la dottoressa Darini per il significativo impegno profuso”.

“Ringraziamo i Comuni – afferma la coordinatrice Alessandra Daini -, la dirigente scolastica che ha messo a disposizione gli spazi della scuola e le referenti del progetto Marta Alocci e Sandra Governi per aver collaborato alla buona riuscita dell’iniziativa. Un ringraziamento alla maestra Susanna Niccolai e all’educatrice Federica Saloni, che hanno svolto le letture. Grazie anche alle famiglie che si sono messe in gioco e hanno partecipato in maniera attiva e con molto entusiasmo”.

I prossimo appuntamenti

Ecco tutti i prossimi appuntamenti:

venerdì 12 aprile, dalle ore 16.30 alle 17.30 – Scuola dell’Infanzia di Porto Ercole;

mercoledì 17 aprile, dalle ore 16.00 alle 17.00 – Scuola dell’infanzia di Magliano in Toscana;

mercoledì 24 aprile, dalle ore 16.00 alle 17.00 – Scuola dell’infanzia di Pitigliano;

mercoledì 15 maggio, dalle ore 16.00 alle 17.00 – Scuola dell’infanzia di Manciano;

lunedì 20 maggio, dalle ore 16.30 alle 17.30 – Scuola dell’infanzia Charitas di Porto Santo Stefano.

Le letture sono svolte dai volontari “Nati per Leggere”, tra cui pediatri, educatrici e insegnanti.

Inoltre, il 6 aprile, con la docente Giada Gabrielli, esperta in danzaterapia e artiterapie inizieranno, alla scuola secondaria di primo grado di Orbetello, i laboratori di movimento creativo per genitori e bambini da 0 a 6 anni. Seguirà il secondo appuntamento, il 13 aprile, alla scuola primaria di Manciano. I laboratori sono a ingresso libero, ma è necessaria la prenotazione.

I bambini, insieme ai genitori, potranno partecipare richiedendo l’adesione ed indicando i seguenti orari: