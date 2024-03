Nuovo appuntamento con “L’isola che c’è”: suoni e profumi nella faggeta

Pitigliano (Grosseto). Tre nuove occasioni per far vivere un’esperienza all’aperto ai propri figli con le passeggiate de “L’isola che c’è”, organizzate dal Comune di Pitigliano in collaborazione con il Centro culturale Fortezza Orsini Aps.

Si comincia sabato 23 marzo, alle 9, con “Suoni e profumi nella faggeta”. Destinatari sono i bambini dai 7 agli 11 anni. Il ritrovo è alle 9, a Montevitozzo, e la durata dell’iniziativa è di circa 3 ore.

Domenica 7 aprile “L’isola del bambù” per bambini dai 5 agli 8 anni. Il ritrovo è alle 14.30 a “Maremma che Bambù” (Pitigliano) e la durata dell’esperienza è di circa tre ore.

Sabato 13 aprile, “Scopro la miniera” per bambini dai 6 ai 12 anni. Il ritrovo è alle 9, al parcheggio dell’ospedale di Pitigliano oppure alle 9.45 a Castell’Azzara, in piazza Gramsci.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al 347.2888539, anche su Whatsapp (per informazioni stesso numero), dalle 17.00 alle 19.00.