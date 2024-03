Ospedale Petruccioli: una targa al Pronto soccorso in ricordo del dottor Marco Pasqualitti

Pitigliano (Grosseto). Una targa in memoria del collega. Così i professionisti dell’ospedale di Pitigliano ricordano il dottor Marco Pasqualitti, deceduto lo scorso ottobre.

“Marco era un professionista eccezionale e allo stesso tempo un amico con un grande cuore – dichiara la responsabile del Pronto soccorso del Petruccioli, Giovanna Abate –. Abbiamo voluto dedicargli questo pensiero perché resterà comunque con noi, in questi luoghi di cura dove ha lavorato con abnegazione e umanità, e nel cuore di chi ha avuto il piacere di averlo come collega e come amico”.

La targa è stata affissa su una parete del Pronto soccorso lo scorso 14 febbraio, giorno del suo compleanno, alla presenza dei professionisti dell’emergenza-urgenza che hanno lavorato con Pasqualitti, visibilmente commossi e uniti nel suo ricordo.

“La prematura scomparsa del dottor Pasqualitti è per tutti una grave perdita che ci causa profondo dolore – afferma Massimo Forti, direttore del Petruccioli –. In ospedale e in Asl il suo ricordo resterà sempre vivido. Rinnoviamo la nostra vicinanza alla famiglia”.