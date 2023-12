Musica, parata di Natale e degustazioni: torna “Winter Wine”

Pitigliano (Grosseto). A Pitigliano, sabato 9 dicembre, tornano protagonisti i vini del territorio con la terza edizione di “Winter Wine”: a partire dalle 18 apertura delle antiche cantine monumentali del centro storico con degustazione guidata dei vini e dei prodotti locali.

La kermesse enogastronomica è organizzata dalla Proloco con la collaborazione del Comune di Pitigliano.

Dalle 17, la compagnia Mantica animerà il centro storico con la “Parata di Natale“, uno spettacolo a tema natalizio, mentre alle 21, in piazza San Gregorio VII, si terrà il concerto live dei Ladri di Monnalisa.

Le degustazioni guidate dei vini, che hanno inizio alle 18, saranno a cura dell’Onav e saranno animate dalla musica dal vivo, con il coinvolgimento di tre gruppi musicali: in via Roma “I signori della corte”; “Jolly Cage” in piazza San Gregorio; “Sunnytime” in via Vignoli. I punti ristoro sono quattro: in via Vignoli sarà dedicato uno spazio al crostino toscano e uno a tozzetti e anacini; in via Roma salumi e formaggi; in piazza San Gregorio pane e porchetta.

L’ingresso alla kermesse richiede l’acquisto del kit di degustazione (il calice) a 20 euro la sera stessa dell’evento, a partire dalle 17, nella sede della pro loco, in via Roma 11. In alternativa il calice potrà essere acquistato scontato, in prevendita a 17 euro, nei giorni precedenti all’evento, il 7 e l’8 dicembre, dalle 17 alle 19, nella sede della pro loco, in via Roma 11.

Le aziende

Ma ecco le aziende vitivinicole che partecipano a questa edizione e i loro vini:

Adonaea: Suana – Rosso Toscana Igt; Lunasie – Bianco di Pitigliano

Cantina del Rospo: Sciornaia – Igt Toscana Sangiovese; Le Riparelle – Igt Toscana Bianco

Cantina di Pitigliano: Via Cava Gradone – Ciliegiolo Maremma Toscana Doc; Ildebrando Premium – Bianco di Pitigliano Superiore Doc.

La Biagiola Winery: Tesan – Rosso Maremma Toscana Doc; Matan – Vermentino Maremma Toscana Doc

Poggio al Tufo Tommasi: Rompicollo– Rosso Toscana Igt; Vermentino – Bianco Toscana Igt

Sassotondo: Ciliegiolo – Rosso Maremma Toscana Doc; Isolina – Igt Toscana Bianco

Scipio: Meletello – Igt Toscana Rosso; Giudizio – Igt Toscana Bianco

Tenuta Roccaccia: Neronotte – Sovana Rosso Superiore Doc; Oroluna – Bianco di Pitigliano Superiore Doc

Villa Corano: Terrantica – Bianco di Pitigliano Superiore Doc; Cor Unum – Sovana Rosso Superiore Doc

Unica azienda proveniente da fuori: Vecchia Cantina di Montepulciano (Vino Kosher): Bartenura – Rosso Toscana Igt; Ovadia – Vermentino Umbria Igt.