“No alla violenza sulle donne”: flash mob delle associazioni in paese

Montemerano (Grosseto). Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e anche il territorio di Manciano sarà coinvolto in alcune iniziative per offrire a tutti una riflessione su un numero importante: decine di donne uccise dall’inizio del 2023 in tutta Italia.

Sabato 25 novembre a Montemerano, in piazza del Castello alle 16, si svolgerà un flashmob organizzato dalle società Ginnastica mancianese, Happy Time, Fit’n dance, Manciano Calcio. In questa occasione saranno messi in vendita dei ciclamini, il cui ricavato sarà destinato all’associazione Olympia De Gouges. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Montemerano e dal centro antiviolenza Olympia, con il sostegno dell’amministrazione comunale.

Il Comune, infatti, aderisce all’iniziativa internazionale “Posto occupato”: la campagna di sensibilizzazione sociale, virale e gratuita contro la violenza sulle donne. Verranno apposte le locandine sui posti riservati per sempre a una donna che avrebbe voluto, potuto e dovuto essere lì: sarà un segno, un monito silenzioso, voce per chi non ha più voce, che suggerisce a tutti di non sottovalutare mai i segnali della violenza e non voltarsi mai dall’altra parte.

Inoltre, su tutto il territorio comunale è partita la campagna “La violenza non deve essere pane quotidiano” che vedrà coinvolte le panetterie dei nostri borghi, dove verranno diffuse brochure e locandine con il numero antiviolenza e stalking 1522.