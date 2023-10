Progetto Argo: i cani entrano nella Rsa, al via la pet therapy

Manciano (Grosseto). È stato presentato giovedì 26 ottobre, nella sala consiliare del Comune di Manciano, il progetto “Argo”, che prevede attività di Pet Therapy nella residenza sanitaria assistenziale “La Cupolina” di Manciano.

Erano presenti il sindaco di Manciano, Mirco Morini, l’assessore all’ambiente, Daniela Vignali, il presidente del Rotary Club Pitigliano Sorano Manciano, Andrea Celata, e altri soci del club, oltre alla direttrice della Rsa “La Cupolina” di Manciano, Neira Pellegrini, e alla responsabile della Dog4Life Ets Patricia Dubois Zanini.

Il progetto

Si tratta di un progetto innovativo e unico nella provincia di Grosseto, ideato e fortemente voluto dal Rotary Club di Pitigliano Sorano e Manciano con la collaborazione dall’associazione Dog4Life Ets le cui sedi operative si trovano in Veneto, Toscana e Lombardia. Il progetto si articola in 24 incontri di un’ora con due operatrici (Gessica Rossi e Ludovica Borghi) e cinque cani (Kira, Ginger, Paddy, Love e Ophelia) e prevede attività di Pet Therapy, insieme quella di rieducazione e riabilitazione dei pazienti, finalizzate al recupero di un maggior equilibrio psicofisico degli utenti, al rafforzamento delle risorse personali, alla costruzione di un legame affettivo e a migliorare l’espressione delle emozioni attraverso il raggiungimento di maggiori livelli di autonomia, indipendenza e benessere.

“L’amministrazione comunale di Manciano – spiega il sindaco di Manciano, Mirco Morini – ha sostenuto questo progetto innovativo, che permette ai nostri pazienti di ritrovare un equilibrio interiore grazie all’aiuto degli animali. L’associazione Dog4life onlus si occupa proprio di aiutare e sostenere chi è più debole e ha bisogno di aiuto. La missione principale dell’organizzazione è quella di promuovere gli interventi assistiti con gli animali (Iaa) e di preparare cani d’assistenza per persone diversamente abili. Rientra proprio negli obiettivi di questa amministrazione la promozione di eventi e iniziative che si concretizzano anche attraverso la realizzazione di momenti di aggregazione di importanza sociale”.

“Vista la valenza culturale e sociale del progetto – afferma Daniela Vignali, assessore all’ambiente del Comune di Manciano – e coerente con le finalità istituzionali del Comune di Manciano sosteniamo volentieri un progetto che unisce il settore socio – culturale a quello del mondo degli animali, preziosi amici di chi vive con disabilità. I cani addestrati e preparati da professionisti mirano a migliorare la salute e il benessere delle persone grazie alla presenza di figure adeguatamente preparate. Grazie alla Pet Therapy, molte persone possono trovare sostegno e supporto, applicando vere e proprie co-terapie in patologie fisiche o psichiatriche e, grazie a interventi educativi o attività con il cane, migliorare la propria autostima e sviluppare nuove competenze sociali”.

“Crediamo fortemente in questo progetto – afferma Gian Luigi Vannucci, presidente della commissione progetti del Rotary Club Pitigliano Manciano Sorano –. I benefici degli interventi assistiti con gli animali sono molteplici. Si tratta di una grande iniziativa, realizzata anche grazie alla partecipazione di Banca Tema, volta a fornire alla Rsa di Manciano un servizio unico nella nostra provincia e di sicuro impatto e benessere per i nostri anziani e per i loro familiari. Il cane è un divulgatore di emozioni e allo stesso tempo un catalizzatore sociale, quindi è un ottimo stimolatore di sorrisi e serenità. Il suo arrivo rompe la monotonia, stimola la socializzazione e aiuta nelle relazioni tra l’utente, l’equipe coinvolta e le altre persone della struttura. Il cane aiuta a rivolgere l’attenzione all’esterno, aumenta l’autostima, non vede l’handicap, ma la persona, non giudica o critica, fornisce accettazione e approvazione senza riserve. La visita di un cane in una Rsa offre un contatto fisico piacevole, sereno e desiderato. La sua presenza produce indirettamente miglioramenti dei parametri clinici: diminuisce il battito cardiaco, la pressione sanguigna, le aumenta le capacità cognitive e mnemoniche”.