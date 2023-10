Il Caseificio celebra 60 anni di attività: degustazione di formaggi per tutti

Sorano (Grosseto). Il Caseificio di Sorano è lieto di annunciare una grande celebrazione in occasione del suo sessantesimo anniversario.

L’azienda, simbolo di qualità e tradizione nel settore lattiero-caseario delle terre del tufo, festeggerà questo significativo traguardo con un’esclusiva degustazione di formaggi aperta a tutti, domenica 29 ottobre, alle 18, nei locali di via Roma 31 a Sorano.

La degustazione

La degustazione sarà un’occasione unica per tutti gli appassionati del buon cibo per assaporare la varietà di formaggi artigianali prodotti dal Caseificio di Sorano. I visitatori avranno l’opportunità di immergersi nelle deliziose creazioni del caseificio, tra cui il celebre stracchino e molte altre prelibatezze. Gli esperti del caseificio saranno a disposizione per guidare gli ospiti attraverso un’esperienza gustativa indimenticabile. La degustazione si svolgerà all’interno del calendario di appuntamenti che celebrano l’edizione 2023 della Festa delle Cantine di Sorano, in programma dal 28 ottobre al primo novembre in paese.

Il Caseificio di Sorano, inoltre, con un evento privato, ringrazierà i suoi soci e dipendenti con una cena sociale speciale dedicata a coloro che hanno contribuito al successo dell’azienda nel corso degli anni.

Questi eventi rappresentano un’opportunità straordinaria per condividere la passione, la tradizione e la qualità dei formaggi del Caseificio di Sorano con la comunità locale e con coloro che hanno contribuito al successo dell’azienda in questi primi sessant’anni di attività.

Per ulteriori informazioni sugli eventi, è possibile contattare il caseificio all’indirizzo mail: maddalena@caseificiosorano.it