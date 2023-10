Il circolo Arci festeggia 25 anni e rinnova le cariche dell’associazione: tutti i membri

Manciano (Grosseto). Domenica 15 ottobre, nella storica sede di via Marsala 103, nata come prima dimora della Cooperativa di consumo mancianese, si sono tenute le celebrazioni per il venticinquesimo anniversario della fondazione del circolo Arci di Manciano.

Nato nel 1998 dal sodalizio di 35 soci fondatori sotto la presidenza del compianto Raffaello Buccioni e accompagnato nella sua crescita dall’instancabile segretario amministrativo Giancarlo Lupi e dal vicepresidente e già sindaco di Manciano Raimondo Grifoni, il Ccrcolo in questo primo quarto di secolo di attività ha proseguito un ininterrotto impegno a favore della cultura e della socialità mancianese, specializzandosi soprattutto nella cura e nella promozione della storia e della memoria della comunità.

I festeggiamenti

Nell’occasione dei festeggiamenti per il venticinquennale della fondazione è stata consegnata, alla presenza del sindaco di Manciano Mirco Morini, una targa al presidente uscente Orezio Marretti, classe 1931, che ha guidato l’associazione dal 2011 ed al quale è stata riconosciuta all’unanimità la carica di presidente onorario del circolo.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco e di Carlotta Sorrentino, rappresentante del comitato territoriale Arci Grosseto, si è tenuta l’assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche associative, che ha portato all’elezione del nuovo consiglio direttivo, formato da Donatella Pozzi (presidente), Francesca Lotti (vice presidente), Cristiano Bellezzi (segretario amministrativo), e dai consiglieri Cinzia Bartoli, Stefano Balestrelli, Lara Bianchi, Nicola Lombardi, Lucia Manini, Giacomo Riva e Andrea Rubechi.