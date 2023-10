L’Arci festeggia 25 anni: il programma delle iniziative

Domenica 15 ottobre, dalle 16.30, sono in programma i festeggiamenti per il 25° anniversario della fondazione del circolo Arci di Manciano.

Il programma:

“1998-2023: 25 anni di storia dell’Arci Manciano”;

assemblea dei soci aperta ai cittadini, alle istituzioni e alle associazioni;

consegna di una targa al presidente onorario Orezio Marretti;

apertura del tesseramento 2023-2024;

aperitivo in musica.

“Un appuntamento importante, per ripercorrere la nostra storia e quella dei nostri soci fondatori e per celebrare l’impegno ultradecennale del nostro presidente Orezio Marretti – si legge in una nota dell’Arci -. Uno ‘sguardo dritto e aperto nel futuro’ con cui apriremo il tesseramento 2023-2024 e rinnoveremo le cariche della nostra associazione. Inizieremo alle 16.30 con l’assemblea dei soci, aperta a cittadini e associazioni, e poi proseguiremo con un aperitivo in musica per festeggiare il nostro primo quarto di secolo”.