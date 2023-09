Torna “Pitigliano Underground”: visita guidata alle cantine nel tufo con degustazione

Pitigliano (Grosseto). Sabato 30 settembre un nuovo appuntamento con l’iniziativa “Pitigliano Underground“, la visita guidata alla scoperta delle cantine scavate nel tufo con la degustazione di vino e prodotti tipici del territorio.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione entro il 29 settembre inviando una mail ad associazionecantineneltufo@gmail.com oppure telefonando ai numeri 328.5455002 o 327.3583559.

“L’iniziativa, che è organizzata dall’associazione Cantine del Tufo di Pitigliano, con il patrocinio del Comune,– spiega Claudia Elmi, assessore comunale al turismo – offre l’occasione per osservare da una prospettiva diversa la parte più antica della città. Le cantine monumentali scavate nel tufo erano i ‘frigoriferi naturali’ che nel passato permettevano di conservare perfettamente vino, olio, derrate alimentari e di stagionare i formaggi. Oggi abbiamo la consapevolezza che sono un elemento di forte caratterizzazione paesaggistica e di richiamo per i turisti”.

Il programma

Il programma del 30 settembre prevede alle 10 il ritrovo dei partecipanti in piazza Garibaldi, davanti all’ufficio turistico, per la visita guidata alla cantina di Enrichetto e l’aperitivo. A seguire la cantina monumentale della Fratta, con degustazione guidata dei vini La Biagiola Winery. Poi la visita guidata al centro storico di Pitigliano e alla 13.30 la tradizionale merenda toscana. Nel pomeriggio sarà la volta della visita alla cantina monumentale della Cantina sociale di Pitigliano, con degustazione guidata dei vini e dei dolci della tradizione. Per finire, la visita alla cantina monumentale Narcisi & Bussi, con degustazione di dolci tipici e Vin Santo.

Il costo dell’esperienza è di 35 euro a persona.