Turismo, incontro tra Comune, commercianti e operatori: “Necessario passare dalle parole ai fatti”

Pitigliano (Grosseto). Mercoledì 20 settembre, a Pitigliano, si è svolta l’assemblea tra amministrazione comunale, commercianti ed operatori del settore turistico.

Un incontro fortemente richiesto dagli stessi attraverso una lettera accompagnata da 85 firme, inviata al sindaco, all’assessore al turismo e al Consiglio comunale.

Nella lettera si esternava “il dissenso verso alcune scelte dell’amministrazione sulla programmazione turistica e la realizzazione di eventi senza il minimo coinvolgimento di chi ha investito su Pitigliano”.

“Il sindaco Giovanni Gentili ha deciso di accettare la proposta di un’assemblea aperta per avviare un confronto costruttivo – si legge in una nota dei commercianti pitiglianesi -. In apertura del dibattito la richiesta dei firmatari è stata chiara e diretta: un tavolo di confronto costante e periodico per partecipare attivamente alla programmazione turistica futura, una consulta permanente per gettare le basi del nuovo progetto turistico del paese, accettata con grande disponibilità dal Sindaco. Gli operatori si ritengono soddisfatti, ringraziano il sindaco Gentili dell’apertura alla collaborazione, ma precisano che rimarrà in piedi la mobilitazione, pronti a passare al più presto dalla protesta alla proposta. Dalle parole ai fatti”.