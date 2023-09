“È sempre Mezzogiorno”: il Caseificio di Sorano protagonista su Rai 1

Sorano (Grosseto). Il Caseificio di Sorano è entusiasta di annunciare che mercoledì 20 settembre, alle 12, sarà ospite in diretta su Rai 1 durante il programma “È sempre Mezzogiorno“, condotto da Antonella Clerici.

L’evento offrirà uno sguardo approfondito sul delizioso mondo dello stracchino, uno dei prodotti di punta del Caseificio di Sorano che lo hanno reso famoso a livello nazionale.

La trasmissione

Durante la trasmissione si parlerà delle tradizioni e delle tecniche artigianali che stanno dietro alla produzione dello stracchino, un formaggio amato da generazioni per il suo gusto morbido e cremoso. Sarà un’occasione per scoprire i segreti della produzione di questo formaggio iconico e per conoscere la storia dietro il successo del Caseificio di Sorano, che celebra quest’anno il suo sessantesimo anniversario.

Antonella Clerici guiderà la conversazione e condurrà assaggi di stracchino fresco, permettendo agli spettatori di sperimentare in diretta la bontà di questo prodotto di alta qualità.

“Non perdete l’opportunità di seguire questa affascinante incursione nel mondo dello stracchino e nell’esperienza culinaria offerta dal Caseificio di Sorano – si legge in una nota del caseificio –. Sintonizzatevi su Rai1 il 20 settembre alle 12 per “È sempre Mezzogiorno” e unitevi a noi in questa celebrazione del formaggio italiano”.

Informazioni sul Caseificio di Sorano

Il Caseificio di Sorano è un’azienda lattiero-casearia con sede a Sorano. Fondata nel 1963, l’azienda è rinomata per la produzione di formaggi di alta qualità, tra cui lo stracchino, utilizzando tecniche artigianali tramandate di generazione in generazione.

“Con orgoglio – termina la nota –, celebriamo il nostro sessantesimo anniversario e continuiamo a offrire prodotti di eccellenza alle tavole di tutto il mondo.