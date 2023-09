Trasporto pubblico, ecco la petizione: “Ripristinare linea diretta dei bus tra Roma e Sorano”

Sorano (Grosseto). “Sorano è un borgo antico e bellissimo, che non può essere raggiunto in modo agevole se non in macchina. Un tempo c’era un autobus diretto che partiva da Roma e raggiungeva Sorano ed i paesi limitrofi”.

Inizia così il testo della petizione lanciata su Change.org da Antonella Fioretti per ripristinare la linea diretta di autobus da Roma, città in cui abita.

“Da alcuni anni i borghi maremmani hanno avuto un grande incremento turistico; però, senza un trasporto agevole per raggiungerli, questi paesi non possono sfruttare al massimo tale potenzialità – continua la petizione -. Chiediamo di ripristinare la linea diretta Roma/Sorano che percorra anche i borghi limitrofi. Ne trarrebbero enorme vantaggio i siti di accoglienza, il commercio e le terme, enorme opportunità per il nostro territorio”.

“Mio padre era di Sorano, un borgo che purtroppo ho scoperto tardi – spiega Antonella Fioretti -. Anni addietro Sorano, Pitigliano, Sovana e i paesi limitrofi avevano una linea diretta da Roma che poi è stata tolta. Sto raccogliendo firme per il ripristino della linea, poichè questi borghi sono difficoltosi da raggiungere senza un proprio mezzo di trasporto. Attualmente i borghi interni della Maremma sono stati attenzionati dal turismo per le vie cave, i tesori archeologici, le terme, i prodotti locali, gli agriturismi: agevolare il raggiungimento di tali località sta diventando un’ esigenza. Il link per la raccolta firme, che sta avendo man mano sempre più riscontro, è: https://www.facebook.com/groups/1032666153461402/permalink/6102021559859144/“.