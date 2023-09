“Road to Meraviglie”: Manciano protagonista su Rai Premium

Manciano (Grosseto). In onda domenica 17 settembre, alle 16.30, su Rai Premium il programma televisivo “Road to Meraviglie“, dove il territorio di Manciano sarà protagonista con le sue ricette, come il ciaffagnone con miele e formaggio e i pici al ragù di capriolo.

In onda luoghi da sogno, storici e culturali, come il Museo di storia e protostoria o gli scavi archeologici di Saturnia. Mariastella Giorlandino illustrerà i benefici di questi cibi locali, mentre la nutrizionista Ileana Antonini ne spiegherà le caratteristiche organolettiche.

“Road to Meraviglie” è un viaggio condotto da Stefano Bini per conoscere le tante curiosità di piccoli centri, a volte meno conosciuti, ma preziosi e unici e regalare al telespettatore immagini e racconti inediti.