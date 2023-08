Musica, spettacoli ed enogastronomia: torna la Festa delle Cantine

Manciano (Grosseto). Torna la nuova edizione della Festa delle Cantine, organizzata dalla pro loco di Manciano con il sostegno del Comune.

Si svolgerà dall’8 al 10 settembre la 27esima edizione della kermesse dedicata al vino e alle cantine che lo scorso anno, dopo lo stop forzato a causa della pandemia da Covid-19, ha registrato migliaia di presenze.

“Quest’anno – spiegano gli organizzatori della pro loco di Manciano – ripartiamo carichi di entusiasmo per la nuova festa che si terrà nel secondo weekend di settembre nel centro storico di Manciano, con un percorso enogastronomico che si snoda tra più cantine, in cui sarà offerto vino locale e piatti tipici come ciaffagnoni, schiaccette fritte, salsiccia e fagioli, cinghiale, pappa al pomodoro, trippa. Partiamo venerdì pomeriggio, 8 settembre, con gli artisti di strada che si esibiscono con spettacoli di giocoleria e bolle di sapone per i più piccoli e alle 21 è in programma la sfilata dei cavalieri mancianesi, che percorre via Marsala fino ad arrivare al punto di ingresso del percorso per le cantine. Sabato 9 settembre proseguiamo in piazza della Rampa dalle 17 con lo spettacolo di Mantica, scuola di circo di Grosseto, e il laboratorio di circo per bambini. Domenica 10 settembre ancora gli spettacoli degli artisti di strada e in programma un allestimento di giochi in legno dei ragazzi di ‘Io gioco ovunque’, provenienti dall’Umbria, dalle 16 in piazza della Rampa. La sera in piazza Garibaldi Mirko Matteucci, protagonista di ‘Le storie di Mirko’ su RaiPlay, si esibisce con lo spettacolo ‘Mettiamoci una pezza’ e a seguire musica con i Samar Five Band da Milano”.

Ogni sera musica dal vivo con band locali, djset nelle cantine e spettacoli di musica itineranti. Quest’anno tutte le informazioni, oltre che sulle pagine social Facebook e Instagram, sono presenti all’interno del nuovo sito internet festadellecantinemanciano.it