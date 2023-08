Crescita della Cina, i suoi limiti e la globalizzazione: se ne parla in un incontro in biblioteca

Montemerano (Grosseto). Sabato 26 agosto, alle 21, l’Accademia del libro di Montemerano propone nei giardini della biblioteca comunale di storia dell’arte una conversazione con l’ambasciatore Maurizio Melani su un tema di particolare rilievo, la crescita della Cina, i suoi limiti e il futuro della globalizzazione, nel momento in cui bolle immobiliari e finanziarie nel grande Paese asiatico pongono interrogativi sui loro effetti sull’economia mondiale, della quale la Cina è un attore di primissimo piano.

L’incontro

“Un aspetto caratterizzante degli ultimi decenni è stato la grande crescita prima economica e poi politica e militare della Cina, tanto che è ritornata alle dimensioni che aveva rispetto alle potenze occidentali prima dell’accelerazione impressa al ruolo di queste nel mondo dalla rivoluzione industriale”, spiega Maurizio Melani, professore straordinario di relazioni internazionali, già direttore generale al Ministero degli esteri e ambasciatore al Comitato politico e di sicurezza dell’Unione Europea, in Africa e in Medio Oriente.

Oggi la Cina è infatti il primo partner economico di un gran numero di Paesi in tutti i continenti, rincorre sul piano dello sviluppo tecnologico gli Stati Uniti, con i quali si contende il primato nell’Indo-Pacifico, e interviene nella gestione diplomatica di crisi, dal Medio Oriente all’Europa orientale e all’Africa.

“Lo sviluppo equo e sostenibile del continente africano, che soprattutto noi europei diciamo di volere, non può prescindere dalla crescente presenza della Cina – continua Melani -. Lo sviluppo cinese è connaturato al fenomeno della globalizzazione, che è stato fortemente spinto dalle economie occidentali, anche se i principali beneficiari sono stati proprio la Cina ed altri Paesi emergenti, come India e Brasile. Oggi ci poniamo il problema di rivedere il suo funzionamento, per poter meglio gestire, a vantaggio di tutti, gli squilibri che si sono manifestati. Per questo la Cina è indispensabile anche per il contributo al contrasto dei cambiamenti climatici”.