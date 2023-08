Abbandono dei rifiuti, controlli del Comune: multate due aziende

Pitigliano (Grosseto). Il Comune di Pitigliano prosegue nel suo impegno serrato per tutelare l’ambiente contro l’abbandono di rifiuti e i conferimenti errati.

“Abbiamo recentemente ottenuto dalla Provincia l’autorizzazione ad utilizzare un’area vicino alla rotatoria delle quattro strade – spiega l’assessore all’ambiente, Serena Falsetti – in cui abbiamo deciso di trasferire, con Sei Toscana, tutti i cassonetti che precedentemente si trovavano nei pressi del Parco Manzi, in un’area particolarmente nascosta e per questo divenuta bersaglio di conferimenti errati. Auspichiamo che la nuova posizione dei cassonetti, in bella vista, in uno spazio aperto e in cui è stato effettuato il taglio del verde da parte degli operai dell’Unione dei Comuni, consenta una migliore gestione della postazione di raccolta e induca i cittadini a differenziare con più attenzione.“

“Contemporaneamente – prosegue Serena Falsetti – il Comune ha intensificato i controlli, anche grazie all’utilizzo delle telecamere, riuscendo ad individuare i responsabili di alcuni illeciti, che sono stati multati dalla Municipale, tra i quali due aziende, una del territorio e una proveniente da fuori “.

“Non è possibile continuare a tollerare una tal quantità di rifiuti di ogni genere, che vengono lasciati incustoditi nei pressi dei cassonetti, riversati senza controllo su strada da persone che svuotano interi appartamenti o cantine – conclude Serena Falsetti –. Non è possibile continuare a tollerare certe dimostrazioni di inciviltà che sono pericolose per l’ambiente e irrispettose nei confronti di tutti coloro che invece si impegnano quotidianamente per una corretta gestione dei propri rifiuti. Stessa cosa per le utenze non domestiche, stiamo controllando cosa viene scaricato e dove, per risalire ai responsabili, fare attività di accertamento e attività sanzionatoria.”

Nella foto: la nuova postazione alle 4 strade