Paese in lutto, muore dirigente della squadra di calcio: “Persona buona e allegra”

Manciano (Grosseto). Muore a 64 anni Antonio Sbrulli, anima dell’Usd Manciano, che stava combattendo da tempo con una brutta malattia.

Nella sera di mercoledì 8 agosto Manciano perde Sbrulli, conosciuto da tutti con il soprannome di Mutanda. Una figura estroversa e divertente della comunità mancianese, a cui tutti hanno sempre voluto bene. Persona simpatica e con la battuta sempre pronta, anima dell’Usd Manciano, di cui era un collaboratore ed un grande tifoso, seguendo ed accompagnando la squadra e le giovanili ovunque.

Manciano perde così una figura particolare per la sua semplicità e allegria, sempre manifestata con tutti. In queste ore un fiume di messaggi e video postati sui social da parte di tanti mancianesi per salutare Antonio, anima buona e divertente del paese.