Ciccio Graziani vince il premio “Dino Seccarecci”: incontro in paese con il campione del mondo

Pitigliano (Grosseto). Ciccio Graziani, campione del mondo e leggenda del calcio italiano, riceverà dal Comune di Pitigliano il premio “Dino Seccarecci, una vita per lo sport” durante la cerimonia in programma lunedì 14 agosto, alle 18.30, in piazza Garibaldi. Modereranno Alberto Celata e Paolo Mastracca.

In una conversazione con Ciccio Graziani saranno ripercorsi i ricordi e le emozioni di una carriera che è stata sempre al top.

L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con la pro loco l’Orso. Ingresso libero.

“Il premio ‘Dino Seccarecci, una vita per lo sport’ nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di mantenere vivo il ricordo di Dino Seccarecci – spiega il sindaco Giovanni Gentili –, che si è spento nel 2018 a 61 anni. Dino Seccarecci è sempre stato un grande appassionato di sport e nella sua esperienza di sindaco di Pitigliano e di assessore provinciale si è impegnato per valorizzare la valenza sociale e aggregativa della pratica sportiva. Il suo nome è inoltre legato alla storia locale del calcio essendo stato presidente dell’Invicta Grosseto Calcio Giovani.”

“Il premio ‘Dino Seccarecci’ – aggiunge Alessandro Polidori, consigliere comunale con delega allo sport – è anche l’occasione per richiamare sul nostro territorio dei grandi campioni affinché le loro storie siano di ispirazione per i nostri giovani sportivi. Il premio è giunto alla seconda edizione, lo scorso anno è stato assegnato a Giovanni Galli e quest’anno avremo con noi il grande Ciccio Graziani. Ringrazio Alberto Celata per l’organizzazione.”