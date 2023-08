Tornano il Palio delle Botti e il Trofeo rosa: un weekend ricco di iniziative in paese

Manciano (Grosseto). Torna il Palio delle Botti a Manciano, dal 24 al 27 agosto, giunto ormai alla XII edizione.

I sei rioni (Borgo, Cassero, Fonti, Imposto, Monumento e Mulinello) si sfideranno ancora lungo il classico circuito nel centro storico intorno a piazza Garibaldi per scoprire chi saranno i campioni del 2023, dopo i successi dello scorso anno del rione Monumento, al maschile, e del rione Mulinello, al femminile.

“Quest’anno – spiega il Gran Priore del Comitato Bottai mancianesi, Maria Maddalena Totarelli – avremo anche il piacere di ospitare le delegazioni provenienti da Gioia del Colle e da Leverano, con le quali abbiamo solide basi di amicizia e di gemellaggio, anche a livello comunale, nel caso di Gioia del Colle. Come sempre, oltre alle gare, ci sarà il concorso ‘Gemma Detti’ dedicato alle botti dipinte: il tema di quest’anno è la primavera. Durante l’ultima serata sarà assegnato anche il Premio Fairplay ‘Piero Rossi’ per il rione più virtuoso: il premio è stato creato nel 2022 e intitolato a Piero Rossi, Comandante della Polizia Municipale e grande amico del Palio delle Botti, che ha seguito fin dalla prima edizione, scomparso prematuramente nel febbraio 2022″.

“Non è estate senza Palio, non è Manciano senza Palio“. Queste le parole del sindaco di Manciano, Mirco Morini, il quale spiega che “anche quest’anno rinnovo i complimenti al Comitato per l’impegno profuso per questa kermesse. Le tradizioni non vanno mai abbandonate, ma anzi fatte crescere, sostenute e tramandate. Ed è bellissimo vedere come tanti giovani siano indaffarati in questo progetto bellissimo che coinvolge ogni anno tante realtà economiche del territorio e tante persone”.

Il libro

La novità più importante del 2023 è il libro ‘Il Palio delle Botti – L’idea che ha fatto la storia‘, scritto a quattro mani da Enrico e Mattia Fontecchi. Enrico e Mattia, con il contributo di tanti mancianesi che hanno il Palio nel cuore, hanno fatto un eccellente lavoro di ricerca e di raccolta di dati, foto, storie, cronache, interviste e hanno scritto in pochi mesi un libro che ci fa ripercorrere con grande emozione le prime undici edizioni del Palio (più un Palio straordinario).

Gli autori

Enrico Fontecchi, mancianese di nascita e triestino di adozione, trascorre infanzia e adolescenza nel suo paese maremmano fino a quando, ormai diciannovenne, si trasferisce per lavoro nel lontano Friuli Venezia Giulia dove incontrerà la sua compagna e insieme cresceranno i loro figli.

Mattia Fontecchi, studente triestino appassionato di storia, frequenta Manciano sin dai primissimi anni di vita e molto presto si innamorerà così tanto del Palio da voler collezionare (e conservare gelosamente) bandiere, opuscoli, giornali, tessere rionali, magliette insomma qualsiasi oggetto legato all’evento.

Un estratto del libro

“Comincia così, il giorno 12 settembre 2010, la storia di un evento che segnerà indelebilmente la cultura e l’identità del paese di Manciano. Per la prima volta, in un pomeriggio di fine estate, durante la tradizionale ‘Festa delle cantine’, in via Marsala fanno il loro primo ingresso pubblico sei botti, ognuna dipinta con colori diversi, circondate dalla meraviglia e curiosità della gente attorno. Ogni barile è sorretto da due corridori che vestono la maglia con gli stessi colori della botte: sono i colori dei Rioni, fino a pochi giorni prima sconosciuti a molti ma destinati presto a diventare tremendamente familiari e fonte di tante sane competizioni campanilistiche.”

Il programma

Lunedì 21 agosto – Martedì 22 agosto

Ore 20.00 – Provacce ufficiali sul percorso

Giovedì 24 agosto

Ore 20.30 – Tradizionale sfilata dei rioni da piazza della Pace al parco pubblico “Giuseppe Mazzini “,accompagnati dai TamDuri di Pitigliano

Ore 21.00 – Spettacolo di presentazione al parco pubblico “Giuseppe Mazzini”, in collaborazione con Avis

Venerdì 25 agosto

Ore 21.00 – VI Trofeo Rosa in piazza Garibaldi:

3 gare di qualificazione

2 semifinali

Finale

Consegna del cencio dipinto al rione vincitore

Sabato 26 agosto

Ore 21.00 – XII Palio delle Botti in piazza Garibaldi:

3 gare di qualificazione

2 semifinali

Finale

Consegna del cencio dipinto al rione vincitore

Domenica 27 agosto

Ore 17.30 – Mini Palio per bambini in piazza Garibaldi

Ore 21.00 – Spettacolo di premiazione in piazza Garibaldi:

Premiazione squadre

Premiazione botti dipinte – Concorso “Gemma Detti”

Premio Fairplay “Piero Rossi” per il rione più “virtuoso”

Concerto dei B.S.A. Rock Band

Estrazione dei premi de “La Botte della Fortuna”.

Dal 25 al 27 agosto saranno presenti il BarBottai e il punto ristoro con specialità tipiche locali. Le gare di venerdì e sabato sera saranno presentate da Piero Mastracca. Nei giorni del Palio, ne “Le Stanze” in via Cavour, sarà aperta una mostra fotografica sul Palio e saranno esposte le botti dipinte che partecipano al concorso “Gemma Detti”, nonché quelle del 2022.

Informazioni

www.paliobottimanciano.com

Comitato Bottai Mancianesi – Palio delle Botti e non solo (Facebook)

palio_delle_botti_di_manciano (Instagram)

Nella foto: vincitori e vincitrici del 2022