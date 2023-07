Terminato il laboratorio di cucina della Consulta per il sociale: “Un successo”

Manciano (Grosseto). Il 7 luglio si è concluso il laboratorio di cucina organizzato dalla Consulta per il sociale e giovani del Comune di Manciano e iniziato lo scorso 6 marzo al centro di aggregazione “La Pesa”, all’ex mattatoio.

“Il laboratorio ha visto protagonista un gruppo di 8 persone con varie e diverse abilità – spiega la presidente della consulta Cinzia Tomassoli – e ha coinvolto attivamente il gruppo: durante le attività, infatti, i ragazzi e le ragazze hanno deciso la ricetta da eseguire nell’incontro successivo e si sono organizzati affinché ogni componente fornisse almeno uno degli ingredienti necessari per la sua preparazione. L’organizzazione è stata sempre flessibile e impostata sull’ascolto delle proposte, dei desideri dei componenti del gruppo e degli input provenienti dal territorio. Le ricette proposte, svolte autonomamente, sono state fatte conoscere alla cittadinanza grazie a dei piccoli video. La partecipazione dei familiari ha permesso nuove conoscenze e condivisioni. Questa edizione è stata un successo sotto ogni punto di vista. I ringraziamenti speciali vanno alla Asl Sud Est Toscana e ai suoi educatori, al gruppo di ragazzi dell’Orto giusto, che hanno donato le verdure e partecipato al laboratorio e alla festa di chiusura, la pasticceria Belvedere di Tatiana Rusu, il panificio Mazzuoli e il panificio Bigiarini, il ristorante dell’Agripark Il Pantano, dove sono stati svolti soggiorni brevi del programma ‘Dopo di noi‘”.

“I ragazzi e le ragazze – continua Cinzia Tomassoli – hanno sperimentato ricette base riproducibili in autonomia: tramezzini crudi e al forno, pane e pomodoro, frittate al forno, uova sode, uso di basi semi pronte, alcune ricette sono state ripetute per rafforzane l’assimilazione della procedura. Inoltre, è stato possibile realizzare anche alcune ricette più complesse: torte, pizza, partendo dalla realizzazione dell’impasto o con impasto pronto, pasta pasticciata al forno, cous cous elaborato, pomodori al forno, gnocchi“.

“Una squadra che vince non si cambia – esclama l’assessore alle politiche sociali del Comune di Manciano, Valeria Bruni – e questo gruppo di ragazzi e ragazze, gli operatori del settore, gli educatori sono stati grandi a iniziare un percorso e a portarlo a termine con bei risultati. Significa tanto per tutti noi vedere un gruppo crescere e rafforzare le proprie abilità grazie a progetti come questo. A beneficiarne non sono stati solo gli utenti, ma tutto il territorio, tutti i soggetti coinvolti che hanno partecipato attivamente. Grazie a tutti quelli che non solo hanno dato una mano, ma ci hanno messo il cuore”.