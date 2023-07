Torna il banchetto alla corte degli Ottieri: una magica rievocazione medievale in paese

Castell’Ottieri – Sorano (Grosseto). Il piccolo borgo di Castell’Ottieri si prepara ad accogliere l’attesa ventesima edizione del banchetto alla corte degli Ottieri, un evento di grande portata che si terrà il prossimo 12 agosto.

Dopo 3 anni di stop, dovuti alla pandemia, ritorna questa affascinante rievocazione storica, dedicata all’investitura di cavaliere di Federico Ottieri, che promette di trasportare i visitatori indietro nel tempo, offrendo un’esperienza indimenticabile.

Il programma

Il punto culminante della giornata sarà il suggestivo corteo storico, in cui i partecipanti sfileranno con sontuosi costumi dell’epoca. Le abili mani delle sarte del paese hanno lavorato con maestria per creare costumi autentici, fedeli ai modelli dell’epoca, per nobili e popolani. I dettagli accuratamente studiati e curati rendono questa rievocazione unica nel suo genere.

Il banchetto medievale

Al termine della rievocazione, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi completamente nell’atmosfera medievale partecipando a un banchetto in stile medievale, nella piazza sulla quale si erge maestosa la Rocca del XII secolo.

Il menù, composto da sette portate deliziose, sarà servito su piatti di coccio, donando un tocco autentico all’esperienza culinaria. Durante il banchetto, gli ospiti saranno intrattenuti da spettacoli delle Danseuse de Sherazade, dai SynCircus e dal Gruppo Sbandieratori e Musici di San Quirico d’Orcia, che renderanno la serata ancora più indimenticabile.

Per coloro che desiderano assaporare le specialità gastronomiche medievali senza partecipare al banchetto, sarà disponibile uno stand gastronomico ben fornito. Un’ampia selezione di prelibatezze sarà pronta a soddisfare i palati più esigenti.

Prenotazioni

La partecipazione al Banchetto alla Corte degli Ottieri come commensali richiede una prenotazione anticipata.

Gli interessati sono invitati a contattare il numero 338.1920179 (via telefono o Whatsapp) per garantirsi un posto.

Il costo della cena è di 35 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini fino a 10 anni.