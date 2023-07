Cooperazione: il caseificio insegna alla delegazione di Capoverde a produrre formaggi

Sorano (Grosseto). Il Caseificio di Sorano, ha ricevuto una delegazione proveniente da Capo Verde nel quadro del progetto di cooperazione avviato dall’azienda per sostenere la comunità locale e la produzione di formaggio e latticini nel paese africano.

La delegazione capoverdiana, composta da rappresentanti della cooperativa Coopap supportata dal Caseificio di Sorano, è giunta in Italia per una visita di lavoro mirata a conoscere le moderne tecniche di produzione e le pratiche nel settore caseario.

Coopap lavora solo latte di capra poiché si tratta di un animale da latte che si adatta bene alle condizioni ambientali difficili di Capo Verde e alla presenza di poca acqua. Al momento, questa cooperativa produce un solo tipo di formaggio di capra fresco, ma vorrebbe iniziare anche a produrre uno stagionato.

Nucci, presidente del Caseificio di Sorano, ha accolto calorosamente la delegazione capoverdiana e ha illustrato le iniziative e gli obiettivi del progetto di cooperazione: “Siamo onorati di ospitare la delegazione di Capo Verde e condividere la nostra esperienza nel settore caseario, proseguendo quanto avviato con Coopermondo. La nostra partnership si basa su una collaborazione solida e mira a favorire lo sviluppo economico e sociale della comunità capoverdiana attraverso l’incremento della produzione e l’accesso a nuovi mercati.”

La visita

Durante la visita, la delegazione ha avuto l’opportunità di apprendere le metodologie avanzate di produzione casearia, inclusi i processi di lavorazione del latte, l’affinamento dei formaggi e le pratiche di controllo qualità adottate dal Caseificio di Sorano. Inoltre, i membri della delegazione hanno potuto scambiare idee e conoscenze con gli esperti del settore, al fine di acquisire competenze che saranno di fondamentale importanza per lo sviluppo delle loro attività produttive a Capo Verde.

Nel gruppo in visita al Caseificio di Sorano vi era anche un delegato del Ministero dell’agricoltura di Capo Verde, il quale ha sottolineato come nel Paese si stia lavorando per introdurre razze ovine e caprine sempre più compatibili all’ambiente, per migliorare la materia prima e avere prodotti migliori da inserire sul mercato locale.

Il Caseificio di Sorano ha sottolineato l’importanza di tali visite di scambio e della collaborazione internazionale per favorire l’apprendimento reciproco e promuovere lo sviluppo sostenibile. L’azienda si impegna a sostenere la cooperativa di Capo Verde anche in futuro, fornendo supporto tecnico per il raggiungimento dei traguardi concordati nel progetto.